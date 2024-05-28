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Италия и Германия выступили против ударов Киева западным оружием по России - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Италия и Германия выступили против ударов Киева западным оружием по России
Италия и Германия выступили против ударов Киева западным оружием по России - 28.05.2024, ПРАЙМ
Италия и Германия выступили против ударов Киева западным оружием по России
Италия и Германия не хотят разрешать Украине использовать западные вооружения для ударов по российской территории. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T10:16+0300
2024-05-28T10:20+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Италия и Германия не хотят разрешать Украине использовать западные вооружения для ударов по российской территории. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен 28 мая, во вторник, призвать Евросоюз разрешить ВСУ бить по России западным оружием."Снятие этих ограничений - спорный вопрос в НАТО. Многие из союзников ввели ограничения в отношении оружия, которое они поставляют Украине, запретив Киеву использовать его по целям в России", - пишет Politico.Как говорится в материалах, Италия и Германия выступили против предложения Столтенберга.
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италия, германия, украина, россия
Спецоперация на Украине, ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ
10:16 28.05.2024 (обновлено: 10:20 28.05.2024)
 
Италия и Германия выступили против ударов Киева западным оружием по России

Politico: Италия и ФРГ выступили против ударов Киева западным оружием по территории РФ

© fotolia.com / pigio1958%Флаг Италии
%Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© fotolia.com / pigio1958
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Италия и Германия не хотят разрешать Украине использовать западные вооружения для ударов по российской территории. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен 28 мая, во вторник, призвать Евросоюз разрешить ВСУ бить по России западным оружием.
"Снятие этих ограничений - спорный вопрос в НАТО. Многие из союзников ввели ограничения в отношении оружия, которое они поставляют Украине, запретив Киеву использовать его по целям в России", - пишет Politico.
Как говорится в материалах, Италия и Германия выступили против предложения Столтенберга.
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Спецоперация на УкраинеИТАЛИЯГЕРМАНИЯУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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