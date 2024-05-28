https://1prime.ru/20240528/polsha-848588631.html
В Польше не исключили возможность отправки польских войск на Украину
В Польше не исключили возможность отправки польских войск на Украину - 28.05.2024, ПРАЙМ
В Польше не исключили возможность отправки польских войск на Украину
Министр иностранных дел Польши не стал исключать вероятность оправить польских солдат на Украину. Об этом он сообщил в беседе с изданием Gazeta Wyborcza. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T10:06+0300
2024-05-28T10:06+0300
2024-05-28T10:06+0300
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ВАРАШАВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши не стал исключать вероятность оправить польских солдат на Украину. Об этом он сообщил в беседе с изданием Gazeta Wyborcza."Мы не должны исключать никакую возможность", — заявил Сикорский.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также высказал подобную позицию, отметив, что не исключает возможность отправки войск на Украину в случае наступления России, а также при получении соответствующего запроса от Киева.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, многие страны понимают опасность такого рода риторики. Они также сохраняют реалистичную оценку потенциальной опасности подобных действий и вовлечения в конфликт, что не соответствует их интересам.
https://1prime.ru/20240528/ukraina-848588179.html
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польша, украина
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, УКРАИНА
В Польше не исключили возможность отправки польских войск на Украину
Глава МИД Польши не исключил возможность отправки польских войск на Украину
ВАРАШАВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши не стал исключать вероятность оправить польских солдат на Украину. Об этом он сообщил в беседе с изданием Gazeta Wyborcza.
"Мы не должны исключать никакую возможность", — заявил Сикорский.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также высказал подобную позицию, отметив, что не исключает возможность отправки войск на Украину в случае наступления России, а также при получении соответствующего запроса от Киева.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, многие страны понимают опасность такого рода риторики. Они также сохраняют реалистичную оценку потенциальной опасности подобных действий и вовлечения в конфликт, что не соответствует их интересам.
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