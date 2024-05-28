https://1prime.ru/20240528/polsha-848588631.html

В Польше не исключили возможность отправки польских войск на Украину

В Польше не исключили возможность отправки польских войск на Украину - 28.05.2024, ПРАЙМ

В Польше не исключили возможность отправки польских войск на Украину

Министр иностранных дел Польши не стал исключать вероятность оправить польских солдат на Украину. Об этом он сообщил в беседе с изданием Gazeta Wyborcza. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T10:06+0300

2024-05-28T10:06+0300

2024-05-28T10:06+0300

спецоперация на украине

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украина

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ВАРАШАВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши не стал исключать вероятность оправить польских солдат на Украину. Об этом он сообщил в беседе с изданием Gazeta Wyborcza."Мы не должны исключать никакую возможность", — заявил Сикорский.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также высказал подобную позицию, отметив, что не исключает возможность отправки войск на Украину в случае наступления России, а также при получении соответствующего запроса от Киева.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, многие страны понимают опасность такого рода риторики. Они также сохраняют реалистичную оценку потенциальной опасности подобных действий и вовлечения в конфликт, что не соответствует их интересам.

https://1prime.ru/20240528/ukraina-848588179.html

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