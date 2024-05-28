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В Польше не исключили возможность отправки польских войск на Украину - 28.05.2024, ПРАЙМ
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В Польше не исключили возможность отправки польских войск на Украину
В Польше не исключили возможность отправки польских войск на Украину - 28.05.2024, ПРАЙМ
В Польше не исключили возможность отправки польских войск на Украину
Министр иностранных дел Польши не стал исключать вероятность оправить польских солдат на Украину. Об этом он сообщил в беседе с изданием Gazeta Wyborcza. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T10:06+0300
2024-05-28T10:06+0300
спецоперация на украине
польша
украина
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ВАРАШАВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши не стал исключать вероятность оправить польских солдат на Украину. Об этом он сообщил в беседе с изданием Gazeta Wyborcza."Мы не должны исключать никакую возможность", — заявил Сикорский.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также высказал подобную позицию, отметив, что не исключает возможность отправки войск на Украину в случае наступления России, а также при получении соответствующего запроса от Киева.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, многие страны понимают опасность такого рода риторики. Они также сохраняют реалистичную оценку потенциальной опасности подобных действий и вовлечения в конфликт, что не соответствует их интересам.
https://1prime.ru/20240528/ukraina-848588179.html
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польша, украина
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, УКРАИНА
10:06 28.05.2024
 
В Польше не исключили возможность отправки польских войск на Украину

Глава МИД Польши не исключил возможность отправки польских войск на Украину

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРАШАВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши не стал исключать вероятность оправить польских солдат на Украину. Об этом он сообщил в беседе с изданием Gazeta Wyborcza.
"Мы не должны исключать никакую возможность", — заявил Сикорский.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также высказал подобную позицию, отметив, что не исключает возможность отправки войск на Украину в случае наступления России, а также при получении соответствующего запроса от Киева.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, многие страны понимают опасность такого рода риторики. Они также сохраняют реалистичную оценку потенциальной опасности подобных действий и вовлечения в конфликт, что не соответствует их интересам.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
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Спецоперация на УкраинеПОЛЬШАУКРАИНА
 
 
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