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Сбивать российские ракеты? Польша отказалась размахивать саблей ради Киева
Сбивать российские ракеты? Польша отказалась размахивать саблей ради Киева - 28.05.2024, ПРАЙМ
Сбивать российские ракеты? Польша отказалась размахивать саблей ради Киева
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал союзников сбивать российские ракеты, однако Польша не намерена воевать с ядерной державой, заявил изданию Do Rzeczy... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T15:09+0300
2024-05-28T15:09+0300
2024-05-28T15:09+0300
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ВАРШАВА, 28 мая - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский призвал союзников сбивать российские ракеты, однако Польша не намерена воевать с ядерной державой, заявил изданию Do Rzeczy генерал Томаш Древняк."Размахивание саблей может нам очень дорого обойтись", — отметил он. Публицист Петр Зыхович в свою очередь добавил, что Варшава "не желает воевать с ядерной державой".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ то же время, в Германии выдвинуто предложение о создании "коалиции желающих", которая бы сбивала российские ракеты над Украиной с территории стран НАТО, включая Польшу.Немецкий политик Родерих Кизеветтер предложил ограничить действие этой коалиции коридором в 70-100 километров на западе Украины. Важный аспект этой ситуации заключается в том, что НАТО уже оказывает помощь Украине, предоставляя оборудование, обучение, финансирование и гуманитарную помощь, однако не является физическим участником конфликта, сказано в материале.Генерал Древняк заявил, что Россия имеет два варианта дальнейших действий: продолжать без вмешательства или использовать ситуацию для обвинения НАТО в конфликте. Он также указал на возможность эскалации конфликта, если системы НАТО начнут сбивать российские самолеты и ракеты.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПОЛЬША
Сбивать российские ракеты? Польша отказалась размахивать саблей ради Киева
Генерал Древняк: у Польши нет возможности сбивать ракеты над Украиной
ВАРШАВА, 28 мая - ПРАЙМ.
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал союзников сбивать российские ракеты, однако Польша не намерена воевать с ядерной державой, заявил
изданию Do Rzeczy генерал Томаш Древняк.
"Размахивание саблей может нам очень дорого обойтись", — отметил он. Публицист Петр Зыхович в свою очередь добавил, что Варшава "не желает воевать с ядерной державой".
В то же время, в Германии выдвинуто предложение о создании "коалиции желающих", которая бы сбивала российские ракеты над Украиной с территории стран НАТО, включая Польшу.
Немецкий политик Родерих Кизеветтер предложил ограничить действие этой коалиции коридором в 70-100 километров на западе Украины. Важный аспект этой ситуации заключается в том, что НАТО уже оказывает помощь Украине, предоставляя оборудование, обучение, финансирование и гуманитарную помощь, однако не является физическим участником конфликта, сказано в материале.
Генерал Древняк заявил, что Россия имеет два варианта дальнейших действий: продолжать без вмешательства или использовать ситуацию для обвинения НАТО в конфликте. Он также указал на возможность эскалации конфликта, если системы НАТО начнут сбивать российские самолеты и ракеты.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности, сообщает СМИ