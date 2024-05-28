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Путин раскрыл будущее Украины, если на ее землю придут поляки

Путин раскрыл будущее Украины, если на ее землю придут поляки - 28.05.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл будущее Украины, если на ее землю придут поляки

Если польские военные зайдут на территорию Украины, они уже не покинут страну. И это вполне очевидное развитие событий, уверен президент России Владимир Путин. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T16:37+0300

2024-05-28T16:37+0300

2024-05-28T16:39+0300

спецоперация на украине

владимир путин

польша

украина

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ТАШКЕНТ, 28 мая - ПРАЙМ. Если польские военные зайдут на территорию Украины, они уже не покинут страну. И это вполне очевидное развитие событий, уверен президент России Владимир Путин."Мы слышим польскую речь, там много наемников из Польши. Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки - никогда", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Кроме того, западные наемники несут потери на Украине, и Западу все сложнее это скрывать, заявил Путин.Ранее в телеграмм-каналах распространились сообщения о том, что российские снайперы выследили группу польских наемников и уничтожили их за одну минуту. При этом среди уничтоженных наемников оказался майор регулярной польской армии в отставке.

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владимир путин, польша, украина