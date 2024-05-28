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Путин раскрыл будущее Украины, если на ее землю придут поляки
Путин раскрыл будущее Украины, если на ее землю придут поляки - 28.05.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл будущее Украины, если на ее землю придут поляки
Если польские военные зайдут на территорию Украины, они уже не покинут страну. И это вполне очевидное развитие событий, уверен президент России Владимир Путин. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T16:37+0300
2024-05-28T16:37+0300
2024-05-28T16:39+0300
спецоперация на украине
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 28 мая - ПРАЙМ. Если польские военные зайдут на территорию Украины, они уже не покинут страну. И это вполне очевидное развитие событий, уверен президент России Владимир Путин."Мы слышим польскую речь, там много наемников из Польши. Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки - никогда", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Кроме того, западные наемники несут потери на Украине, и Западу все сложнее это скрывать, заявил Путин.Ранее в телеграмм-каналах распространились сообщения о том, что российские снайперы выследили группу польских наемников и уничтожили их за одну минуту. При этом среди уничтоженных наемников оказался майор регулярной польской армии в отставке.
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владимир путин, польша, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, ПОЛЬША, УКРАИНА
Путин раскрыл будущее Украины, если на ее землю придут поляки
Путин: поляки не уйдут из Украины, если зайдут контингентом на территорию страны
ТАШКЕНТ, 28 мая - ПРАЙМ. Если польские военные зайдут на территорию Украины, они уже не покинут страну. И это вполне очевидное развитие событий, уверен президент России Владимир Путин.
"Мы слышим польскую речь, там много наемников из Польши. Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки - никогда", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
Кроме того, западные наемники несут потери на Украине, и Западу все сложнее это скрывать, заявил Путин.
Ранее в телеграмм-каналах распространились сообщения о том, что российские снайперы выследили группу польских наемников и уничтожили их за одну минуту. При этом среди уничтоженных наемников оказался майор регулярной польской армии в отставке.