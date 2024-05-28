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Срочно воспользоваться. СМИ раскрыли, на что пойдет Запад из-за Украины
Срочно воспользоваться. СМИ раскрыли, на что пойдет Запад из-за Украины - 28.05.2024, ПРАЙМ
Срочно воспользоваться. СМИ раскрыли, на что пойдет Запад из-за Украины
Киеву и союзникам придется принять факт потери Украиной ряда территорий ради мирных переговоров с Москвой и окончания боевый действий, говорится в статье... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:15+0300
2024-05-28T11:15+0300
2024-05-28T11:39+0300
спецоперация на украине
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запад
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Киеву и союзникам придется принять факт потери Украиной ряда территорий ради мирных переговоров с Москвой и окончания боевый действий, говорится в статье обозревателя издания Responsible Statecraft Бранко Марчетича."Какой бы ужасной не казалась эта перспектива, США и их партнеры, включая украинское руководство, должны срочно воспользоваться этой возможностью", — пишет эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению автора материалов, Запад ранее уже отказался от переговоров с Россией, что привело к катастрофическим последствиям для Украины. По этой причине переговоры, которые приведут к прекращению конфликта, будут лучшим решением для Украины и всего мира.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вести диалог с Украиной, но возобновить его можно, исходя из ранее достигнутых договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом сложившейся ситуации на земле.
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россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
Срочно воспользоваться. СМИ раскрыли, на что пойдет Запад из-за Украины
RS: Запад и Киев должны смириться с потерей Украиной территорий ради мира
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ.
Киеву и союзникам придется принять факт потери Украиной ряда территорий ради мирных переговоров с Москвой и окончания боевый действий, говорится в статье обозревателя издания Responsible Statecraft
Бранко Марчетича.
"Какой бы ужасной не казалась эта перспектива, США и их партнеры, включая украинское руководство, должны срочно воспользоваться этой возможностью", — пишет эксперт.
По мнению автора материалов, Запад ранее уже отказался от переговоров с Россией, что привело к катастрофическим последствиям для Украины. По этой причине переговоры, которые приведут к прекращению конфликта, будут лучшим решением для Украины и всего мира.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вести диалог с Украиной, но возобновить его можно, исходя из ранее достигнутых договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом сложившейся ситуации на земле.
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