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Срочно воспользоваться. СМИ раскрыли, на что пойдет Запад из-за Украины - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Срочно воспользоваться. СМИ раскрыли, на что пойдет Запад из-за Украины
Срочно воспользоваться. СМИ раскрыли, на что пойдет Запад из-за Украины - 28.05.2024, ПРАЙМ
Срочно воспользоваться. СМИ раскрыли, на что пойдет Запад из-за Украины
Киеву и союзникам придется принять факт потери Украиной ряда территорий ради мирных переговоров с Москвой и окончания боевый действий, говорится в статье... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:15+0300
2024-05-28T11:39+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Киеву и союзникам придется принять факт потери Украиной ряда территорий ради мирных переговоров с Москвой и окончания боевый действий, говорится в статье обозревателя издания Responsible Statecraft Бранко Марчетича."Какой бы ужасной не казалась эта перспектива, США и их партнеры, включая украинское руководство, должны срочно воспользоваться этой возможностью", — пишет эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению автора материалов, Запад ранее уже отказался от переговоров с Россией, что привело к катастрофическим последствиям для Украины. По этой причине переговоры, которые приведут к прекращению конфликта, будут лучшим решением для Украины и всего мира.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вести диалог с Украиной, но возобновить его можно, исходя из ранее достигнутых договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом сложившейся ситуации на земле.
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россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
11:15 28.05.2024 (обновлено: 11:39 28.05.2024)
 
Срочно воспользоваться. СМИ раскрыли, на что пойдет Запад из-за Украины

RS: Запад и Киев должны смириться с потерей Украиной территорий ради мира

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Киеву и союзникам придется принять факт потери Украиной ряда территорий ради мирных переговоров с Москвой и окончания боевый действий, говорится в статье обозревателя издания Responsible Statecraft Бранко Марчетича.
"Какой бы ужасной не казалась эта перспектива, США и их партнеры, включая украинское руководство, должны срочно воспользоваться этой возможностью", — пишет эксперт.
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По мнению автора материалов, Запад ранее уже отказался от переговоров с Россией, что привело к катастрофическим последствиям для Украины. По этой причине переговоры, которые приведут к прекращению конфликта, будут лучшим решением для Украины и всего мира.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вести диалог с Украиной, но возобновить его можно, исходя из ранее достигнутых договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом сложившейся ситуации на земле.
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
По деталям. Нидерланды нашли способ обеспечить Украину системой ПВО Patriot
10:51
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
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