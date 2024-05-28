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Средний размер потребкредита в России достиг максимума за семь месяцев

Средний размер потребкредита в России достиг максимума за семь месяцев - 28.05.2024, ПРАЙМ

Средний размер потребкредита в России достиг максимума за семь месяцев

Средний размер выдаваемого в России потребительского кредита в апреле 2024 года достиг максимума за последние семь месяцев - 180,5 тысячи рублей, следует из... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T05:12+0300

2024-05-28T05:12+0300

2024-05-28T05:12+0300

экономика

россия

потребкредитование

россияне

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Средний размер выдаваемого в России потребительского кредита в апреле 2024 года достиг максимума за последние семь месяцев - 180,5 тысячи рублей, следует из данных БКИ "Скоринг Бюро", которые имеются в распоряжении РИА Новости. При этом в январе 2024 года показатель достигал минимума за период исследования (с мая 2022 года по апрель 2024 года) - 147,75 тысячи рублей, но потом вновь начал увеличиваться и в апреле достиг максимума за семь месяцев. По словам генерального директора БКИ "Скоринг Бюро" Олега Лагуткина, снижение среднего чека по потребительским кредитам - это не что иное, как поступательная реакция кредиторов на регуляторное давление. Он считает, что крайне низкое значение среднего чека в январе может быть вызвано в том числе сезонным фактором. По его словам, подобные провалы в январе наблюдались и ранее. "Последовавший рост показателя может свидетельствовать о том, что кредиторы смогли адаптировать свои кредитные процессы под новые требования регулятора, что и обеспечило его постепенный рост в 2024 году", - сказал Лагуткин. "Вряд ли рынок в дальнейшем сможет продемонстрировать такой же взрывной рост. При сохранении текущих рыночных условий средний чек сохранится в текущем коридоре значений. Единственным толчком к его росту может быть возможное снижение ключевой ставки, которое рынок ожидает к осени текущего года", - подчеркнул он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, потребкредитование, россияне