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Средний размер потребкредита в России достиг максимума за семь месяцев - 28.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240528/potrebkredit-848580955.html
Средний размер потребкредита в России достиг максимума за семь месяцев
Средний размер потребкредита в России достиг максимума за семь месяцев - 28.05.2024, ПРАЙМ
Средний размер потребкредита в России достиг максимума за семь месяцев
Средний размер выдаваемого в России потребительского кредита в апреле 2024 года достиг максимума за последние семь месяцев - 180,5 тысячи рублей, следует из... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T05:12+0300
2024-05-28T05:12+0300
экономика
россия
потребкредитование
россияне
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Средний размер выдаваемого в России потребительского кредита в апреле 2024 года достиг максимума за последние семь месяцев - 180,5 тысячи рублей, следует из данных БКИ "Скоринг Бюро", которые имеются в распоряжении РИА Новости. При этом в январе 2024 года показатель достигал минимума за период исследования (с мая 2022 года по апрель 2024 года) - 147,75 тысячи рублей, но потом вновь начал увеличиваться и в апреле достиг максимума за семь месяцев. По словам генерального директора БКИ "Скоринг Бюро" Олега Лагуткина, снижение среднего чека по потребительским кредитам - это не что иное, как поступательная реакция кредиторов на регуляторное давление. Он считает, что крайне низкое значение среднего чека в январе может быть вызвано в том числе сезонным фактором. По его словам, подобные провалы в январе наблюдались и ранее. "Последовавший рост показателя может свидетельствовать о том, что кредиторы смогли адаптировать свои кредитные процессы под новые требования регулятора, что и обеспечило его постепенный рост в 2024 году", - сказал Лагуткин. "Вряд ли рынок в дальнейшем сможет продемонстрировать такой же взрывной рост. При сохранении текущих рыночных условий средний чек сохранится в текущем коридоре значений. Единственным толчком к его росту может быть возможное снижение ключевой ставки, которое рынок ожидает к осени текущего года", - подчеркнул он.
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россия, потребкредитование, россияне
Экономика, РОССИЯ, потребкредитование, россияне
05:12 28.05.2024
 
Средний размер потребкредита в России достиг максимума за семь месяцев

РИА Новости: средний размер потребкредита в РФ в апреле достиг 180,5 тыс рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСбербанк.
Сбербанк. - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Средний размер выдаваемого в России потребительского кредита в апреле 2024 года достиг максимума за последние семь месяцев - 180,5 тысячи рублей, следует из данных БКИ "Скоринг Бюро", которые имеются в распоряжении РИА Новости.
При этом в январе 2024 года показатель достигал минимума за период исследования (с мая 2022 года по апрель 2024 года) - 147,75 тысячи рублей, но потом вновь начал увеличиваться и в апреле достиг максимума за семь месяцев.
По словам генерального директора БКИ "Скоринг Бюро" Олега Лагуткина, снижение среднего чека по потребительским кредитам - это не что иное, как поступательная реакция кредиторов на регуляторное давление. Он считает, что крайне низкое значение среднего чека в январе может быть вызвано в том числе сезонным фактором. По его словам, подобные провалы в январе наблюдались и ранее.
"Последовавший рост показателя может свидетельствовать о том, что кредиторы смогли адаптировать свои кредитные процессы под новые требования регулятора, что и обеспечило его постепенный рост в 2024 году", - сказал Лагуткин.
"Вряд ли рынок в дальнейшем сможет продемонстрировать такой же взрывной рост. При сохранении текущих рыночных условий средний чек сохранится в текущем коридоре значений. Единственным толчком к его росту может быть возможное снижение ключевой ставки, которое рынок ожидает к осени текущего года", - подчеркнул он.
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