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Все выиграют. Путин оценил возможное присоединение Узбекистана к ЕАЭС - 28.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Все выиграют. Путин оценил возможное присоединение Узбекистана к ЕАЭС
Все выиграют. Путин оценил возможное присоединение Узбекистана к ЕАЭС - 28.05.2024, ПРАЙМ
Все выиграют. Путин оценил возможное присоединение Узбекистана к ЕАЭС
Все только выиграют от присоединения узбекистанской экономики к ЕАЭС, однако вступление - сложный переговорный процесс, заявил президент России Владимир Путин. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T16:13+0300
2024-05-28T16:13+0300
экономика
владимир путин
россия
узбекистан
еаэс
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Все только выиграют от присоединения узбекистанской экономики к ЕАЭС, однако вступление - сложный переговорный процесс, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства выступил на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан."Если такая экономика, как экономика Узбекистана присоединится к объединению, я думаю, что объединение от этого только выиграет. Нужно, чтобы и узбекская экономика выигрывала", - сказал он. При этом, Путин подчеркнул, что процесс вступления достаточно сложный, но ровный.По словам президента, экономики России и Узбекистана сближаются, вырисовывается контур взаимных интересов.
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владимир путин, россия, узбекистан, еаэс
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ЕАЭС
16:13 28.05.2024
 
Все выиграют. Путин оценил возможное присоединение Узбекистана к ЕАЭС

Путин: если экономика Узбекистана присоединится к ЕАЭС, от этого все только выиграют

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Все только выиграют от присоединения узбекистанской экономики к ЕАЭС, однако вступление - сложный переговорный процесс, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства выступил на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан.
"Если такая экономика, как экономика Узбекистана присоединится к объединению, я думаю, что объединение от этого только выиграет. Нужно, чтобы и узбекская экономика выигрывала", - сказал он.
При этом, Путин подчеркнул, что процесс вступления достаточно сложный, но ровный.
По словам президента, экономики России и Узбекистана сближаются, вырисовывается контур взаимных интересов.
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ЭкономикаВладимир ПутинРОССИЯУЗБЕКИСТАНЕАЭС
 
 
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