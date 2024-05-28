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Все выиграют. Путин оценил возможное присоединение Узбекистана к ЕАЭС

Все выиграют. Путин оценил возможное присоединение Узбекистана к ЕАЭС - 28.05.2024, ПРАЙМ

Все выиграют. Путин оценил возможное присоединение Узбекистана к ЕАЭС

Все только выиграют от присоединения узбекистанской экономики к ЕАЭС, однако вступление - сложный переговорный процесс, заявил президент России Владимир Путин. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T16:13+0300

2024-05-28T16:13+0300

2024-05-28T16:13+0300

экономика

владимир путин

россия

узбекистан

еаэс

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Все только выиграют от присоединения узбекистанской экономики к ЕАЭС, однако вступление - сложный переговорный процесс, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства выступил на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан."Если такая экономика, как экономика Узбекистана присоединится к объединению, я думаю, что объединение от этого только выиграет. Нужно, чтобы и узбекская экономика выигрывала", - сказал он. При этом, Путин подчеркнул, что процесс вступления достаточно сложный, но ровный.По словам президента, экономики России и Узбекистана сближаются, вырисовывается контур взаимных интересов.

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узбекистан

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владимир путин, россия, узбекистан, еаэс