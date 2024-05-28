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Путин рассказал, почему Запад молчит об обстрелах Белгорода - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240528/putin-848610102.html
Путин рассказал, почему Запад молчит об обстрелах Белгорода
Путин рассказал, почему Запад молчит об обстрелах Белгорода - 28.05.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, почему Запад молчит об обстрелах Белгорода
Президент России Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит об обстрелах Белгорода, потому что они сами сделали это и "пожинают плоды своего... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T16:36+0300
2024-05-28T16:38+0300
спецоперация на украине
владимир путин
белгородская область
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит об обстрелах Белгорода, потому что они сами сделали это и "пожинают плоды своего творчества"."Вот посмотрите все репортажи ваших коллег западных, никто ведь не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территорий, все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. Ни слова. Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками, "пожинают плоды" тогда своего творчества", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.По его словам, коллективный Запад стремится создать видимость мировой поддержки Украины, но у него это не получится. Белгородская область на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность общей границы около 350 километров. Район регулярно подвергается атакам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://1prime.ru/20240523/vsu-848426177.html
белгородская область
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владимир путин, белгородская область, массированный обстрел центра белгорода
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Белгородская область, массированный обстрел центра Белгорода
16:36 28.05.2024 (обновлено: 16:38 28.05.2024)
 
Путин рассказал, почему Запад молчит об обстрелах Белгорода

Путин: Запад молчит об обстрелах Белгорода, потому что они сами это сделали

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит об обстрелах Белгорода, потому что они сами сделали это и "пожинают плоды своего творчества".
"Вот посмотрите все репортажи ваших коллег западных, никто ведь не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территорий, все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. Ни слова. Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками, "пожинают плоды" тогда своего творчества", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
По его словам, коллективный Запад стремится создать видимость мировой поддержки Украины, но у него это не получится.
Белгородская область на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность общей границы около 350 километров. Район регулярно подвергается атакам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинБелгородская областьмассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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