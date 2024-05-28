https://1prime.ru/20240528/putin-848610102.html

Путин рассказал, почему Запад молчит об обстрелах Белгорода

Путин рассказал, почему Запад молчит об обстрелах Белгорода - 28.05.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, почему Запад молчит об обстрелах Белгорода

Президент России Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит об обстрелах Белгорода, потому что они сами сделали это и "пожинают плоды своего... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T16:36+0300

2024-05-28T16:36+0300

2024-05-28T16:38+0300

спецоперация на украине

владимир путин

белгородская область

массированный обстрел центра белгорода

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0c/848094018_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3096aabeb5cf81df9300f7d0c8220819.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит об обстрелах Белгорода, потому что они сами сделали это и "пожинают плоды своего творчества"."Вот посмотрите все репортажи ваших коллег западных, никто ведь не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территорий, все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. Ни слова. Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками, "пожинают плоды" тогда своего творчества", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.По его словам, коллективный Запад стремится создать видимость мировой поддержки Украины, но у него это не получится. Белгородская область на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность общей границы около 350 километров. Район регулярно подвергается атакам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://1prime.ru/20240523/vsu-848426177.html

белгородская область

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владимир путин, белгородская область, массированный обстрел центра белгорода