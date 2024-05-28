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Налоги, нефть и системные факторы. Три друга рубля пришли на помощь

Налоги, нефть и системные факторы. Три друга рубля пришли на помощь - 28.05.2024, ПРАЙМ

Налоги, нефть и системные факторы. Три друга рубля пришли на помощь

В первый торговый день недели курс российской валюты резко укрепился к доллару и евро на фоне благоприятной конъюнктуры факторов. По итогам 27 мая стоимость... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T08:47+0300

2024-05-28T08:47+0300

2024-05-28T08:57+0300

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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В первый торговый день недели курс российской валюты резко укрепился к доллару и евро на фоне благоприятной конъюнктуры факторов. По итогам 27 мая стоимость доллара США снизилась на 90,5 копейки, опустившись до 88,62 рубля за единицу американской валюты. Курс евро потерял 1,02 рубля, упав до 96,28 рубля за евро. Столь существенный рост рубля был обусловлен приближением периода выплат крупных налогов в российский бюджет 28 мая. Компании готовились к уплате НДФЛ, страховых взносов, НДПИ, НДС, акцизов и налога на прибыль, что традиционно подстегивает спрос на рублевую ликвидность.В то же время рублю продолжали оказывать поддержку системные факторы - требование об обязательной продаже экспортной выручки, жесткие условия денежно-кредитной политики Банка России и высокие цены на основной товар российского экспорта — нефть. Также позитивно на рубль влияло ослабление американского доллара на международных рынках и трехдневный рост мировых цен на нефть.Дополнительным катализатором для укрепления отечественной валюты выступила низкая ликвидность рынка из-за выходных дней в США и Великобритании, а также возможное сокращение импорта в Россию под влиянием санкций и геополитических факторов. Впрочем, оценку влияния этих факторов можно будет дать лишь после публикации нового отчета Банка России. Цены на нефть в понедельник также демонстрировали повышательную динамику. По итогам дня баррель эталонной нефти Brent подорожал на 0,82%, закрепившись на отметке $82,78. Нефтяные котировки устремились вверх на ожиданиях решения ОПЕК+ продлить действующие ограничения на добычу нефти до конца 2024 года. Встреча стран-экспортеров запланирована на 2 июня.Росту нефтяных цен также благоприятствовало обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Израильский удар по сектору Газа унес жизни десятков человек, вызвав негативную реакцию мирового сообщества и повысив рисковую премию в стоимости барреля. Дополнительным драйвером для покупок выступило ослабление курса доллара США на мировых рынках. Сдерживающим фактором для нефтяных цен остается угроза замедления экономического роста в США. Высокая ключевая ставка ФРС и опасения по инфляции сохраняют неопределенность в отношении будущего спроса со стороны крупнейшей экономики мира.В ходе торгов во вторник 28 мая нефть марки Brent подорожала до $83,05 за баррель и подбирается к важному сопротивлению в районе $84,40. Рынок находится в ожидании ключевых статданных по инфляции в США на этой неделе, а также исхода переговоров ОПЕК+, который в случае продления сделки станет бычьим драйвером для нефтяных цен.На Московской бирже во вторник утренние торги рублевыми парами открылись небольшим ростом. Для оценки среднесрочных перспектив потребуется дождаться начала основной сессии, когда проходят максимальные обороты торгов. Продавцы пытаются вернуть курс доллара США к диапазону 87,35-87,65 рубля, сформировавшемуся в качестве поддержки с конца ноября прошлого года. Прорыв этой зоны сможет открыть дорогу к следующему важному уровню в районе 84 рубля за доллар.Индекс Мосбиржи упал на 2,86%, до 3299,22 пункта, индекс РТС — на 1,81%, до 1173,92 пункта. Совокупность негативных фундаментальных и технических факторов спровоцировала панические распродажи и обвал индексов. Вот основные причины:Вполне вероятно увидеть продолжение нисходящего движения по индексу Мосбиржи до 3285 пунктов. Если индекс его проскочит, на горизонте появится уровень 3095 пунктов.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

курсы валют, рубль, нефть, мосбиржа