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Украинцы устали быть "мясным щитом" Европы, пишет СМИ
Украинцы устали быть "мясным щитом" Европы, пишет СМИ - 28.05.2024, ПРАЙМ
Украинцы устали быть "мясным щитом" Европы, пишет СМИ
Украинцы упрекают западные страны в слабой поддержке, объясняя этим проблемы с мобилизацией, и подчеркивают, что не хотят быть "мясным щитом" для Европы, пишет... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T17:43+0300
2024-05-28T17:43+0300
2024-05-28T17:43+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Украинцы упрекают западные страны в слабой поддержке, объясняя этим проблемы с мобилизацией, и подчеркивают, что не хотят быть "мясным щитом" для Европы, пишет газета Los Angeles Times."Если бы у нас было достаточно боеприпасов, ситуация была бы другой. Никто не хочет умирать, если мы не можем победить", - приводит газета слова одного из граждан Украины.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ, в частности, отменяет отсрочку для получателей второго высшего образования. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее личноВ декабре 2023 года Владимир Зеленский сообщил, что численность сухопутных войск Украины составляет около 600 тысяч солдат. По данным Минобороны России, с июня 2023-го ВСУ потеряли 125 тысяч человек
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО
Украинцы устали быть "мясным щитом" Европы, пишет СМИ
Los Angeles Times: на Украине не хотят быть "мясным щитом" Европы
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Украинцы упрекают западные страны в слабой поддержке, объясняя этим проблемы с мобилизацией, и подчеркивают, что не хотят быть "мясным щитом" для Европы, пишет газета Los Angeles Times.
"Если бы у нас было достаточно боеприпасов, ситуация была бы другой. Никто не хочет умирать, если мы не можем победить", - приводит газета слова одного из граждан Украины.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ, в частности, отменяет отсрочку для получателей второго высшего образования. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично
В декабре 2023 года Владимир Зеленский сообщил, что численность сухопутных войск Украины составляет около 600 тысяч солдат. По данным Минобороны России, с июня 2023-го ВСУ потеряли 125 тысяч человек