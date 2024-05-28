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Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности, сообщает СМИ - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности, сообщает СМИ
Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности, сообщает СМИ - 28.05.2024, ПРАЙМ
Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности, сообщает СМИ
Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подписали соглашение о поставках истребителей F-16 и оказании Киеву другой помощи. Об этом... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:27+0300
2024-05-28T11:27+0300
спецоперация на украине
бельгия
украина
безопасность
владимир зеленский
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подписали соглашение о поставках истребителей F-16 и оказании Киеву другой помощи. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF.Зеленский во вторник, 28 мая, находился в Брюсселе. В ходе его визита было подписано соглашение в области безопасности, передал телеканал.Ранее министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщала, что ВСУ получат 30 самолетов F-16 и военную помощь в размере 977 миллионов евро.
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бельгия, украина, безопасность, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, безопасность, Владимир Зеленский
11:27 28.05.2024
 
Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности, сообщает СМИ

RTBF: Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности в ходе визита Зеленского

© fotolia.com / lichtmeisterДоговор
Договор - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© fotolia.com / lichtmeister
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подписали соглашение о поставках истребителей F-16 и оказании Киеву другой помощи. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF.
Зеленский во вторник, 28 мая, находился в Брюсселе. В ходе его визита было подписано соглашение в области безопасности, передал телеканал.
Ранее министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщала, что ВСУ получат 30 самолетов F-16 и военную помощь в размере 977 миллионов евро.
 
Спецоперация на УкраинеБЕЛЬГИЯУКРАИНАбезопасностьВладимир Зеленский
 
 
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