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Госдума ратифицировала соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном - 28.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Госдума ратифицировала соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
Госдума ратифицировала соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном - 28.05.2024, ПРАЙМ
Госдума ратифицировала соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
Госдума приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:57+0300
2024-05-28T13:57+0300
экономика
еаэс
иран
соглашение
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Соглашение, подписанное в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года, внесено на ратификацию правительством РФ. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия. "Соглашение будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимной торговли: к 2025 году ожидаем рост на 1,1 миллиарда долларов. Также исходим из того, что эти договоренности помогут нам в реализации проектов развития транспортного коридора "Север-Юг", - заявил на заседании Госдумы замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев. Реализация соглашения, по его словам, не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета. "При этом объем предоставленных Ирану тарифных преференций составит порядка 50 миллионов долларов. Исходим из того, что они будут компенсированы за счет дополнительных поступлений от уплаты НДС", - добавил замминистра. Соглашение формирует основные правила торговли между его сторонами, максимально приближенные к правилам ВТО. Это, например, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования, отказ от количественных запретов и ограничений на ввоз товаров. Оно также содержит положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования. В дополнение к стандартным правилам ВТО соглашение предусматривает и обязательства, выходящие за их рамки, но при этом применяемые в ЕАЭС. Так, в части технического регулирования закреплены обязательства по обеспечению 180-дневного переходного периода между опубликованием техрегламентов и их вступлением в силу. Это повышает транспарентность торгового режима Ирана и выравнивает регуляторную среду с ЕАЭС, который уже функционирует по данному принципу. Согласно пояснительной записке, соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении порядка 87% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Его реализация позволит российским экспортерам экономить на уплате пошлин порядка 300 миллионов долларов ежегодно. Соглашение предусматривает установление сотрудничества в сферах добычи, переработки и использования полезных ископаемых, энергоэффективности, исследований и инноваций, образования, медицины, транспорта, включая развитие мультимодальных (смешанных) перевозок, телекоммуникаций, транспортной и логистической инфраструктуры и транспортных коридоров. Соглашение вступит в силу через 60 дней со дня получения последнего письменного уведомления о том, что страны ЕАЭС и Иран завершили все необходимые для этого внутренние юридические процедуры. Оно заменит временное соглашение, направленное на образование зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, которое было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу с 27 октября 2019 года.
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еаэс, иран, соглашение
Экономика, ЕАЭС, ИРАН, соглашение
13:57 28.05.2024
 
Госдума ратифицировала соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

ГД приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Ираном

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Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном.
Соглашение, подписанное в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года, внесено на ратификацию правительством РФ. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия.
"Соглашение будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимной торговли: к 2025 году ожидаем рост на 1,1 миллиарда долларов. Также исходим из того, что эти договоренности помогут нам в реализации проектов развития транспортного коридора "Север-Юг", - заявил на заседании Госдумы замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев.
Реализация соглашения, по его словам, не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета. "При этом объем предоставленных Ирану тарифных преференций составит порядка 50 миллионов долларов. Исходим из того, что они будут компенсированы за счет дополнительных поступлений от уплаты НДС", - добавил замминистра.
Соглашение формирует основные правила торговли между его сторонами, максимально приближенные к правилам ВТО. Это, например, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования, отказ от количественных запретов и ограничений на ввоз товаров. Оно также содержит положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования.
В дополнение к стандартным правилам ВТО соглашение предусматривает и обязательства, выходящие за их рамки, но при этом применяемые в ЕАЭС. Так, в части технического регулирования закреплены обязательства по обеспечению 180-дневного переходного периода между опубликованием техрегламентов и их вступлением в силу. Это повышает транспарентность торгового режима Ирана и выравнивает регуляторную среду с ЕАЭС, который уже функционирует по данному принципу.
Согласно пояснительной записке, соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении порядка 87% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Его реализация позволит российским экспортерам экономить на уплате пошлин порядка 300 миллионов долларов ежегодно.
Соглашение предусматривает установление сотрудничества в сферах добычи, переработки и использования полезных ископаемых, энергоэффективности, исследований и инноваций, образования, медицины, транспорта, включая развитие мультимодальных (смешанных) перевозок, телекоммуникаций, транспортной и логистической инфраструктуры и транспортных коридоров.
Соглашение вступит в силу через 60 дней со дня получения последнего письменного уведомления о том, что страны ЕАЭС и Иран завершили все необходимые для этого внутренние юридические процедуры. Оно заменит временное соглашение, направленное на образование зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, которое было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу с 27 октября 2019 года.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
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