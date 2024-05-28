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Генсек НАТО заявил, что не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе

Генсек НАТО заявил, что не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе - 28.05.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО заявил, что не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не будет встречаться с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом он заявил журналистам. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T12:24+0300

2024-05-28T12:24+0300

2024-05-28T12:24+0300

брюссель

владимир зеленский

йенс столтенберг

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не будет встречаться с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом он заявил журналистам.Ранее сообщалось, что Зеленский находится в Бельгии. Он подписал с премьер-министром Александром де Кроо соглашение о безопасности."Нет, я не будут с ним встречаться, мы уже виделись не так давно в Киеве", - ответил Столтенберг на соответствующий вопрос.

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брюссель, владимир зеленский, йенс столтенберг