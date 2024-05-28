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Генсек НАТО заявил, что не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО заявил, что не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе
Генсек НАТО заявил, что не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе - 28.05.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО заявил, что не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не будет встречаться с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом он заявил журналистам. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T12:24+0300
2024-05-28T12:24+0300
брюссель
владимир зеленский
йенс столтенберг
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не будет встречаться с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом он заявил журналистам.Ранее сообщалось, что Зеленский находится в Бельгии. Он подписал с премьер-министром Александром де Кроо соглашение о безопасности."Нет, я не будут с ним встречаться, мы уже виделись не так давно в Киеве", - ответил Столтенберг на соответствующий вопрос.
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брюссель, владимир зеленский, йенс столтенберг
БРЮССЕЛЬ, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг
12:24 28.05.2024
 
Генсек НАТО заявил, что не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе 28 мая

© Фото : NATOФлаг НАТО в Брюсселе, Бельгия
Флаг НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не будет встречаться с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом он заявил журналистам.
Ранее сообщалось, что Зеленский находится в Бельгии. Он подписал с премьер-министром Александром де Кроо соглашение о безопасности.
"Нет, я не будут с ним встречаться, мы уже виделись не так давно в Киеве", - ответил Столтенберг на соответствующий вопрос.
 
БРЮССЕЛЬВладимир ЗеленскийЙенс Столтенберг
 
 
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