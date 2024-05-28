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"Масштабы поражают": на Западе пришли в ужас из-за положения ВСУ на фронте
"Масштабы поражают": на Западе пришли в ужас из-за положения ВСУ на фронте - 28.05.2024, ПРАЙМ
"Масштабы поражают": на Западе пришли в ужас из-за положения ВСУ на фронте
Масштабы потерь Вооруженных сил Украины на передовой поражают, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T09:41+0300
2024-05-28T09:41+0300
2024-05-28T09:41+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Масштабы потерь Вооруженных сил Украины на передовой поражают, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз."Масштабы потерь украинцев на поле боя поражают. Не случайно сообщать о военных потерях на Украине запрещено законом, а на фронт доступ строго ограничен", - отметил он.По словам Боуза, Киев скрывает данные о потерях, а западные СМИ никак ему не мешают.Министерство обороны России в ежедневной сводке 27 мая сообщало, что в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потерялидо 335 солдат, в зоне группировки "Юг" - свыше 460 солдат. Кроме того, украинская сторона потеряла до 130 солдат в зоне ответственности группировки "Восток", а группировка "Днепр" унитожила до 40 боевиков ВСУ.
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
"Масштабы поражают": на Западе пришли в ужас из-за положения ВСУ на фронте
Журналист Боуз: масштабы потерь украинцев на поле боя поражают
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ.
Масштабы потерь Вооруженных сил Украины на передовой поражают, написал в социальной сети Х
ирландский журналист Чей Боуз.
"Масштабы потерь украинцев на поле боя поражают. Не случайно сообщать о военных потерях на Украине запрещено законом, а на фронт доступ строго ограничен", - отметил он.
По словам Боуза, Киев скрывает данные о потерях, а западные СМИ никак ему не мешают.
Министерство обороны России в ежедневной сводке 27 мая сообщало, что в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потерялидо 335 солдат, в зоне группировки "Юг" - свыше 460 солдат. Кроме того, украинская сторона потеряла до 130 солдат в зоне ответственности группировки "Восток", а группировка "Днепр" унитожила до 40 боевиков ВСУ.
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