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"Масштабы поражают": на Западе пришли в ужас из-за положения ВСУ на фронте

"Масштабы поражают": на Западе пришли в ужас из-за положения ВСУ на фронте - 28.05.2024, ПРАЙМ

"Масштабы поражают": на Западе пришли в ужас из-за положения ВСУ на фронте

Масштабы потерь Вооруженных сил Украины на передовой поражают, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T09:41+0300

2024-05-28T09:41+0300

2024-05-28T09:41+0300

спецоперация на украине

украина

всу

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Масштабы потерь Вооруженных сил Украины на передовой поражают, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз."Масштабы потерь украинцев на поле боя поражают. Не случайно сообщать о военных потерях на Украине запрещено законом, а на фронт доступ строго ограничен", - отметил он.По словам Боуза, Киев скрывает данные о потерях, а западные СМИ никак ему не мешают.Министерство обороны России в ежедневной сводке 27 мая сообщало, что в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потерялидо 335 солдат, в зоне группировки "Юг" - свыше 460 солдат. Кроме того, украинская сторона потеряла до 130 солдат в зоне ответственности группировки "Восток", а группировка "Днепр" унитожила до 40 боевиков ВСУ.

https://1prime.ru/20240527/svo-848579450.html

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