https://1prime.ru/20240528/svo-848605539.html

"Кусающая" тактика. Вот что Россия приготовила ВСУ под Харьковом

"Кусающая" тактика. Вот что Россия приготовила ВСУ под Харьковом - 28.05.2024, ПРАЙМ

"Кусающая" тактика. Вот что Россия приготовила ВСУ под Харьковом

Даже солдаты Вооруженных сил Украины признают, что российские войска с успехом применяют под Харьковом тактику "множественных укусов": ВС России навязывают... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T14:57+0300

2024-05-28T14:57+0300

2024-05-28T15:40+0300

спецоперация на украине

вс россии

тактика

харьков

https://cdnn.1prime.ru/img/80265/06/802650630_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc3728ead5801901caf3a4671553465b.jpg

МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Даже солдаты Вооруженных сил Украины признают, что российские войска с успехом применяют под Харьковом тактику "множественных укусов": ВС России навязывают украинцам бои то там, то здесь, вынуждая их постоянно перебрасывать истощенные резервы, утверждается в материале Al Mayadeen.Как считают авторы статьи, наступление российских сил на харьковском направлении "развивается практически идентично недавним прорывам в Авдеевке, Очеретино и под Часовым Яром".Ссылаясь на данные украинского ресурса Страна.ua, авторы описывают тактику российских войск таким образом: "Россияне нащупывают слабое место в обороне, наносят там удар, продвигаются (относительно быстро по меркам нынешних военных действий – на километры в день). После чего ВСУ бросают на места прорыва резервы, чтоб затормозить или остановить продвижение (ВС России – прим. ред.)".Вместе с тем в материале отмечается, что "пока можно констатировать, что у российской армии хватает сил, чтоб прорывать украинскую оборону". И эта тактика "множественных укусов" (или "тысячи мелких порезов"), подчеркивается в статье, крайне опасна для Украины, ведь с ее помощью российские войска "обескровливает силы украинской армии, что в итоге способно привести к обрушению целых участков фронта".Как подчеркивают авторы, "россияне играют с ВСУ" - навязывают бой то в одном, то в другом месте, в результате чего украинское командование оказывается вынужденным постоянно перебрасывать свои истощенные резервы.

https://1prime.ru/20240526/voyska-848526422.html

харьков

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс россии, тактика, харьков