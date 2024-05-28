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"Кусающая" тактика. Вот что Россия приготовила ВСУ под Харьковом - 28.05.2024, ПРАЙМ
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"Кусающая" тактика. Вот что Россия приготовила ВСУ под Харьковом
"Кусающая" тактика. Вот что Россия приготовила ВСУ под Харьковом - 28.05.2024, ПРАЙМ
"Кусающая" тактика. Вот что Россия приготовила ВСУ под Харьковом
Даже солдаты Вооруженных сил Украины признают, что российские войска с успехом применяют под Харьковом тактику "множественных укусов": ВС России навязывают... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T14:57+0300
2024-05-28T15:40+0300
спецоперация на украине
вс россии
тактика
харьков
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Даже солдаты Вооруженных сил Украины признают, что российские войска с успехом применяют под Харьковом тактику "множественных укусов": ВС России навязывают украинцам бои то там, то здесь, вынуждая их постоянно перебрасывать истощенные резервы, утверждается в материале Al Mayadeen.Как считают авторы статьи, наступление российских сил на харьковском направлении "развивается практически идентично недавним прорывам в Авдеевке, Очеретино и под Часовым Яром".Ссылаясь на данные украинского ресурса Страна.ua, авторы описывают тактику российских войск таким образом: "Россияне нащупывают слабое место в обороне, наносят там удар, продвигаются (относительно быстро по меркам нынешних военных действий – на километры в день). После чего ВСУ бросают на места прорыва резервы, чтоб затормозить или остановить продвижение (ВС России – прим. ред.)".Вместе с тем в материале отмечается, что "пока можно констатировать, что у российской армии хватает сил, чтоб прорывать украинскую оборону". И эта тактика "множественных укусов" (или "тысячи мелких порезов"), подчеркивается в статье, крайне опасна для Украины, ведь с ее помощью российские войска "обескровливает силы украинской армии, что в итоге способно привести к обрушению целых участков фронта".Как подчеркивают авторы, "россияне играют с ВСУ" - навязывают бой то в одном, то в другом месте, в результате чего украинское командование оказывается вынужденным постоянно перебрасывать свои истощенные резервы.
https://1prime.ru/20240526/voyska-848526422.html
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вс россии, тактика, харьков
Спецоперация на Украине, ВС России, Тактика, ХАРЬКОВ
14:57 28.05.2024 (обновлено: 15:40 28.05.2024)
 
"Кусающая" тактика. Вот что Россия приготовила ВСУ под Харьковом

Al Mayadeen: под Харьковом российские войска успешно применили тактику "укусов"

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Даже солдаты Вооруженных сил Украины признают, что российские войска с успехом применяют под Харьковом тактику "множественных укусов": ВС России навязывают украинцам бои то там, то здесь, вынуждая их постоянно перебрасывать истощенные резервы, утверждается в материале Al Mayadeen.
Как считают авторы статьи, наступление российских сил на харьковском направлении "развивается практически идентично недавним прорывам в Авдеевке, Очеретино и под Часовым Яром".
Ссылаясь на данные украинского ресурса Страна.ua, авторы описывают тактику российских войск таким образом: "Россияне нащупывают слабое место в обороне, наносят там удар, продвигаются (относительно быстро по меркам нынешних военных действий – на километры в день). После чего ВСУ бросают на места прорыва резервы, чтоб затормозить или остановить продвижение (ВС России – прим. ред.)".
Вместе с тем в материале отмечается, что "пока можно констатировать, что у российской армии хватает сил, чтоб прорывать украинскую оборону". И эта тактика "множественных укусов" (или "тысячи мелких порезов"), подчеркивается в статье, крайне опасна для Украины, ведь с ее помощью российские войска "обескровливает силы украинской армии, что в итоге способно привести к обрушению целых участков фронта".
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ
26 мая, 23:38
Как подчеркивают авторы, "россияне играют с ВСУ" - навязывают бой то в одном, то в другом месте, в результате чего украинское командование оказывается вынужденным постоянно перебрасывать свои истощенные резервы.
 
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