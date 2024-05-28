https://1prime.ru/20240528/svo-848609344.html

"Боится Лаврова". Французы поняли, зачем Зеленскому натовские инструкторы

"Боится Лаврова". Французы поняли, зачем Зеленскому натовские инструкторы - 28.05.2024, ПРАЙМ

"Боится Лаврова". Французы поняли, зачем Зеленскому натовские инструкторы

Франция и Украина ведут переговоры об отправке французского воинского контингента в зону специальной военной операции, сообщает Le Figaro. Примечательно, что... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T16:26+0300

2024-05-28T16:26+0300

2024-05-28T16:27+0300

спецоперация на украине

франция

украина

войска

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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Франция и Украина ведут переговоры об отправке французского воинского контингента в зону специальной военной операции, сообщает Le Figaro. Примечательно, что читатели издания относятся к вопросу отправки французских войск для защиты киевского режима с большим скепсисом. Один из них даже отметил в комментариях, что Зеленский своими действиями подтверждает, что он категорически против мирных переговоров.Как сообщает Le Figaro, ссылаясь на Минобороны Франции, Киев обсуждает с Парижем вопрос отправки французских инструкторов для обучения солдат Вооруженных сил Украины. При этом подчеркивается, что на текущий момент вопрос еще не решен."На сегодняшний день у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу", — передает издание заявление французского оборонного ведомства.В комментариях читателей Le Figaro причудливым образом перемешались голые эмоции, пафос и аналитические выкладки.Например, комментатор с ником Des faits, сделал, пусть для многих и очевидный, тем не менее вполне логичный вывод из представленной ситуации: "Таким образом, Зеленский по факту не хочет реальных мирных переговоров, то есть и мира тоже не хочет… Он знает, что, если будет мир, пройдут свободные и демократические выборы и его не переизберут… Он затягивает конфликт, чтобы оставаться президентом".Анонимный читатель (anonyme) высказал мысль попроще: "Нечего французской армии делать на Украине. Позор для моей страны (Франции – прим. ред.)"Другой anonyme задался риторическим вопросом: "Демократические методы Зеленского: "Веду переговоры с самим собой". Он что, боится столкнуться с Лавровым?Пользователь с ником Pizza 4 fromages выразил печаль и стыд:"Грустно за французских инструкторов, которые теперь станут законной мишенью для русских. И стыдно за наших французских "правителей".А пользователь gauloisrefractaires оставил комментарий-предостережение: "12 военных баз ЦРУ и американские военные инструкторы на Украине не помешали российской армии наступать и наносить тяжелые потери укронацистам в течение двух лет, несмотря на изобилие оружия, поставляемого Западом..."При этом комментатор Martin Fier обратил внимание, что во Франции существуют законы, которые, как им и положено, предусматривают определенный порядок действий при принятии важных для государства решений: "Разве Россия объявила нам войну? С какой стати Макрон задействует нашу армию в зоне боевых действий? Он заручился одобрением Национального собрания?"

https://1prime.ru/20240503/ukraina-847902010.html

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франция, украина, войска