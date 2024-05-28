https://1prime.ru/20240528/svo-848614038.html

"Мир узнает всю правду". Бразильского журналиста потряс визит на ЗАЭС

"Мир узнает всю правду". Бразильского журналиста потряс визит на ЗАЭС - 28.05.2024, ПРАЙМ

"Мир узнает всю правду". Бразильского журналиста потряс визит на ЗАЭС

Невзирая на постоянные террористические атаки киевского режима, Россия успешно обеспечивает безопасность Запорожской АЭС и делает все возможное, чтобы избежать... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T18:00+0300

2024-05-28T18:00+0300

2024-05-28T18:01+0300

спецоперация на украине

запорожская аэс

всу

ракетные удары

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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Невзирая на постоянные террористические атаки киевского режима, Россия успешно обеспечивает безопасность Запорожской АЭС и делает все возможное, чтобы избежать нового Чернобыля. Такое мнение в статье для издания infoBRICS высказал бразильский журналист Лукас Лейрос, посетивший ЗАЭС в составе медиа-команды, которая представляет Ассоциацию журналистов стран БРИКС."Удары по Запорожской АЭС – одна из самых противоречивых тем украинского конфликта. Киевский режим и его западные партнеры обвиняют Россию в использовании ракет и беспилотников против станции "Энергодар", в то время как все доказательства указывают на причастность Украины к этим преступлениям", - говорится в публикации.Описывая участки станции, по которым ВСУ наносили удары, Лейрос отмечает, что расположение целей однозначно указывает, что бомбардировки велись из районов, контролируемых Украиной. И при этом поражается, что этого факта оказывается недостаточно, "чтобы доказать ответственность киевского режима", и который "игнорируется западными странами и международными организациями".При этом журналист, ссылаясь не оценки специалистов, пишет, что возникших в результате атак "некоторых повреждений" недостаточно, чтобы вызвать утечку. В результате он приходит к выводу, что удары ВСУ по ЗАЭС бесполезны, но тут же отмечает, что украинские атаки нацелены на то, чтобы сеять страх и панику среди населения, ведь оно не всегда понимает все технические обстоятельства и боится, что удары приведут к аварии."Стратегия ясна: вести психологическую войну и террор, чтобы заставить местное население оказать давление на российское правительство с целью прекращения специальной военной операции… - пишет бразилец, после чего констатирует: - Очевидно, что украинский план проваливается".Основой для этого вывода ему послужила абсолютная поддержка российской спецоперации среди местного населения. Журналист признает, что многие люди очень боятся "нового Чернобыля", но в то же время утверждает, что этот страх лишь усиливает их поддержку Москве. Потому что только победой над киевским режимом, как пишет Лейрос можно покончить с терроризмом в новых регионах России.Западная пресса скрывает, что на ЗАЭС, как подтвердило МАГАТЭ, нет российского тяжелого вооружения, а следовательно, Россия не может нести ответственность за удары ВСУ. Но когда-нибудь, надеется Лейрос, "мир узнает всю правду".

https://1prime.ru/20240528/zaes-848602927.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская аэс, всу, ракетные удары