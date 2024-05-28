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"Он знает, что они нервничают". На Западе рассказали о страхе перед Путиным - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Он знает, что они нервничают". На Западе рассказали о страхе перед Путиным
"Он знает, что они нервничают". На Западе рассказали о страхе перед Путиным - 28.05.2024, ПРАЙМ
"Он знает, что они нервничают". На Западе рассказали о страхе перед Путиным
Высказывание российского президента Владимира Путина о "серьезных последствиях", к которым могут привести удары натовским оружием по территории России,... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T18:55+0300
2024-05-28T18:57+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Высказывание российского президента Владимира Путина о "серьезных последствиях", к которым могут привести удары натовским оружием по территории России, заставило нервничать Запад. Об этом в соцсети X написал журналист Джеймс Уотерхаус."В Бельгии &lt;…&gt; Зеленский еще раз призвал западных союзников позволить Украине использовать свои ракеты по целям внутри России. В Узбекистане президент Путин заявил, что, если бы они так поступили, это повлекло бы за собой "серьезные последствия", - написал Уотерхаус, после чего сделал комплимент проницательности российского президента: - Он знает, что они нервничают из-за того, что это может означать".Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на минувшей неделе заявил, что "Украина имеет право" наносить удары по "военным целям на территории России". При этом генсек НАТО отметил, что "некоторые союзники" уже отменили ограничения по таки ударам, и призвал других тоже снять такие ограничения. По его словам, для этого "пришло время".Комментируя призыв Запада разрешить Украине атаковать натовским оружием территорию России, президент РФ Владимир Путин заявил, что представители Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, с чем они играют, напомнив, что в большинстве своем европейские государства-члены НАТО — это образования с небольшой территорией и очень плотным населением.
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Спецоперация на Украине
18:55 28.05.2024 (обновлено: 18:57 28.05.2024)
 
"Он знает, что они нервничают". На Западе рассказали о страхе перед Путиным

Уотерхаус: на Западе нервничают из-за предупреждения Путина об ударах по РФ

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© fotolia.com / Mopic
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Высказывание российского президента Владимира Путина о "серьезных последствиях", к которым могут привести удары натовским оружием по территории России, заставило нервничать Запад. Об этом в соцсети X написал журналист Джеймс Уотерхаус.
"В Бельгии <…> Зеленский еще раз призвал западных союзников позволить Украине использовать свои ракеты по целям внутри России. В Узбекистане президент Путин заявил, что, если бы они так поступили, это повлекло бы за собой "серьезные последствия", - написал Уотерхаус, после чего сделал комплимент проницательности российского президента: - Он знает, что они нервничают из-за того, что это может означать".
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на минувшей неделе заявил, что "Украина имеет право" наносить удары по "военным целям на территории России". При этом генсек НАТО отметил, что "некоторые союзники" уже отменили ограничения по таки ударам, и призвал других тоже снять такие ограничения. По его словам, для этого "пришло время".
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Песков: ответ на возможный удар по России знают Путин и военные
13:32
Комментируя призыв Запада разрешить Украине атаковать натовским оружием территорию России, президент РФ Владимир Путин заявил, что представители Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, с чем они играют, напомнив, что в большинстве своем европейские государства-члены НАТО — это образования с небольшой территорией и очень плотным населением.
 
Спецоперация на Украине
 
 
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