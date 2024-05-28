https://1prime.ru/20240528/svo-848615012.html

Путин ответил на заявления об ударах по России

Путин ответил на заявления об ударах по России - 28.05.2024, ПРАЙМ

Путин ответил на заявления об ударах по России

Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь ее территории, отметил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T19:26+0300

2024-05-28T19:26+0300

2024-05-28T19:32+0300

спецоперация на украине

владимир путин

ракетные удары

россия

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь ее территории, отметил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан на фоне заявлений о нанесении ударов по территории России натовским оружием. Эти слова российского лидера прозвучали как ответ, в частности, президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу, по словам которого, нет причин препятствовать Украине в нанесении ударов западным оружием по территории Российской Федерации . "Представители стран НАТО, особенно в Европе, должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением, - отметил российский президент. - Этот фактор они должны иметь в виду, прежде чем наносить удары вглубь российской территории". При этом Путин напомнил свое публичное заявление полугодовой давности о том, что если Киев продолжит атаковать жилые кварталы, Россия будет вынуждена создавать зону безопасности. "Мы к этому и перешли", - констатировал глава государства. Более того, он не исключил, что в случае применения ВСУ дальнобойного оружия Россия создаст новую зону безопасности. В репортажах западных СМИ, как отметил Путин, сейчас никто не сообщает об обстрелах Белгорода и прилегающих к нему территорий - "все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков". "Ни слова. Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками. Ну, тогда пожинают плоды своего творчества. То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности", - заявил Путин.

https://1prime.ru/20240528/svo-848614660.html

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владимир путин, ракетные удары, россия