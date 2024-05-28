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ВСУ уже применяли Patriot без разрешения Запада, негодует Bild - 28.05.2024, ПРАЙМ
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ВСУ уже применяли Patriot без разрешения Запада, негодует Bild
ВСУ уже применяли Patriot без разрешения Запада, негодует Bild - 28.05.2024, ПРАЙМ
ВСУ уже применяли Patriot без разрешения Запада, негодует Bild
Как минимум один раз Вооруженные силы Украины уже применяли систему ПВО Patriot, проигнорировав договоренности с западными государствами относительно... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T20:18+0300
2024-05-28T20:19+0300
спецоперация на украине
всу
patriot
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Как минимум один раз Вооруженные силы Украины уже применяли систему ПВО Patriot, проигнорировав договоренности с западными государствами относительно использования этой системы. Об этом говорится в публикации немецкого издания Bild, которое ссылается на данные своих источников.Данные источников Bild, если судить по количеству деталей в статье, весьма скупы: украинские силы один раз применили Patriot, забыв спросить разрешение у Запада, а Западу в лице Соединенных Штатов и Германии это совсем не понравилось."По нашей информации, украинская армия сама, активно, как минимум один раз применила систему Patriot из Германии. Реакция - гневные звонки из Берлина и Вашингтона, а также угроза прекратить поставки ракет для ПВО в случае повторения инцидента", - рассказывает Bild.При этом в статье не указывается, как был использован Patriot и когда это случилось. Также нет ни слова о последствиях этого применения и ничего не говорится, какие конкретно пункты договоренностей с США и ФРГ нарушили украинские военные.
https://1prime.ru/20240523/patriot-848444989.html
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всу, patriot
Спецоперация на Украине, ВСУ, Patriot
20:18 28.05.2024 (обновлено: 20:19 28.05.2024)
 
ВСУ уже применяли Patriot без разрешения Запада, негодует Bild

Bild: ВСУ уже применяли Patriot вопреки договоренностям со странами Запада

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© AFP / Ziv Koren
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Как минимум один раз Вооруженные силы Украины уже применяли систему ПВО Patriot, проигнорировав договоренности с западными государствами относительно использования этой системы. Об этом говорится в публикации немецкого издания Bild, которое ссылается на данные своих источников.
Данные источников Bild, если судить по количеству деталей в статье, весьма скупы: украинские силы один раз применили Patriot, забыв спросить разрешение у Запада, а Западу в лице Соединенных Штатов и Германии это совсем не понравилось.
"По нашей информации, украинская армия сама, активно, как минимум один раз применила систему Patriot из Германии. Реакция - гневные звонки из Берлина и Вашингтона, а также угроза прекратить поставки ракет для ПВО в случае повторения инцидента", - рассказывает Bild.
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При этом в статье не указывается, как был использован Patriot и когда это случилось. Также нет ни слова о последствиях этого применения и ничего не говорится, какие конкретно пункты договоренностей с США и ФРГ нарушили украинские военные.
 
Спецоперация на УкраинеВСУPatriot
 
 
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