https://1prime.ru/20240528/svo-848615786.html

Макрон запретил Киеву поражать военные объекты РФ, откуда не ведется огонь

Макрон запретил Киеву поражать военные объекты РФ, откуда не ведется огонь - 28.05.2024, ПРАЙМ

Макрон запретил Киеву поражать военные объекты РФ, откуда не ведется огонь

Киеву нужно разрешить наносить удары только по тем объектам на территории России, откуда ведутся обстрелы, но ему нельзя поражать другие гражданские или военные | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T20:29+0300

2024-05-28T20:29+0300

2024-05-28T20:29+0300

спецоперация на украине

эммануэль макрон

украина

ракетные удары

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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Киеву нужно разрешить наносить удары только по тем объектам на территории России, откуда ведутся обстрелы, но ему нельзя поражать другие гражданские или военные объекты. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х."Мы должны позволить Украине уничтожать военные объекты на территории РФ, откуда ведутся обстрелы, - заявил глава Пятой республики, - но мы не должны позволять поражать другие военные или гражданские объекты на ее территории".

https://1prime.ru/20240527/makron-848580516.html

украина

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эммануэль макрон, украина, ракетные удары