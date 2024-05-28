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Макрон запретил Киеву поражать военные объекты РФ, откуда не ведется огонь
Макрон запретил Киеву поражать военные объекты РФ, откуда не ведется огонь - 28.05.2024, ПРАЙМ
Макрон запретил Киеву поражать военные объекты РФ, откуда не ведется огонь
Киеву нужно разрешить наносить удары только по тем объектам на территории России, откуда ведутся обстрелы, но ему нельзя поражать другие гражданские или военные | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T20:29+0300
2024-05-28T20:29+0300
2024-05-28T20:29+0300
спецоперация на украине
эммануэль макрон
украина
ракетные удары
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Киеву нужно разрешить наносить удары только по тем объектам на территории России, откуда ведутся обстрелы, но ему нельзя поражать другие гражданские или военные объекты. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х."Мы должны позволить Украине уничтожать военные объекты на территории РФ, откуда ведутся обстрелы, - заявил глава Пятой республики, - но мы не должны позволять поражать другие военные или гражданские объекты на ее территории".
https://1prime.ru/20240527/makron-848580516.html
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эммануэль макрон, украина, ракетные удары
Спецоперация на Украине, Эммануэль Макрон, УКРАИНА, ракетные удары
Макрон запретил Киеву поражать военные объекты РФ, откуда не ведется огонь
Макрон: Киеву нельзя поражать военные объекты РФ, откуда не ведется огонь
МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Киеву нужно разрешить наносить удары только по тем объектам на территории России, откуда ведутся обстрелы, но ему нельзя поражать другие гражданские или военные объекты. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
"Мы должны позволить Украине уничтожать военные объекты на территории РФ, откуда ведутся обстрелы, - заявил глава Пятой республики, - но мы не должны позволять поражать другие военные или гражданские объекты на ее территории".
"Как можно?" Французы грубо остановили Макрона на улице из-за Украины