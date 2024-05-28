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Госдеп сделал заявление о применении американского оружия для ударов по РФ - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Госдеп сделал заявление о применении американского оружия для ударов по РФ
Госдеп сделал заявление о применении американского оружия для ударов по РФ - 28.05.2024, ПРАЙМ
Госдеп сделал заявление о применении американского оружия для ударов по РФ
Соединенные Штаты оставляют в силе запрет на применение ВСУ американского оружия для ударов вглубь территории России, невзирая на призыв генерального секретаря... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T21:34+0300
2024-05-28T21:35+0300
спецоперация на украине
сша
ракетные удары
россия
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты оставляют в силе запрет на применение ВСУ американского оружия для ударов вглубь территории России, невзирая на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить такие действия. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Комментируя призывы к ударам по российской территории, он отметил: "Что касается нашей политики…, то она заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары (американским оружием - прим. ред.) за пределами украинских границ". При этом представитель госдепа подчеркнул, что, несмотря на запрет на удары по территории России, "у Украины нет лучшей поддержки, чем со стороны США". В России назвали призывы Запада к ударам по российской территории безрассудными и провоцирующими прямое военное столкновение с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав заявление генерального секретаря Североатлантического альянса провокационным, заявил, что возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
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сша, ракетные удары, россия
Спецоперация на Украине, США, ракетные удары, РОССИЯ
21:34 28.05.2024 (обновлено: 21:35 28.05.2024)
 
Госдеп сделал заявление о применении американского оружия для ударов по РФ

Госдеп: запрет на применения оружия США для ударов по России остается в силе

Интервью при выдаче виз в американских дипмиссиях станет меньше - госдеп
Интервью при выдаче виз в американских дипмиссиях станет меньше - госдеп
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты оставляют в силе запрет на применение ВСУ американского оружия для ударов вглубь территории России, невзирая на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить такие действия. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Комментируя призывы к ударам по российской территории, он отметил: "Что касается нашей политики…, то она заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары (американским оружием - прим. ред.) за пределами украинских границ".
При этом представитель госдепа подчеркнул, что, несмотря на запрет на удары по территории России, "у Украины нет лучшей поддержки, чем со стороны США".
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Путин ответил на заявления об ударах по России
19:26
В России назвали призывы Запада к ударам по российской территории безрассудными и провоцирующими прямое военное столкновение с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав заявление генерального секретаря Североатлантического альянса провокационным, заявил, что возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
 
Спецоперация на УкраинеСШАракетные ударыРОССИЯ
 
 
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