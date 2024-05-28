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Госдеп сделал заявление о применении американского оружия для ударов по РФ
Госдеп сделал заявление о применении американского оружия для ударов по РФ - 28.05.2024, ПРАЙМ
Госдеп сделал заявление о применении американского оружия для ударов по РФ
Соединенные Штаты оставляют в силе запрет на применение ВСУ американского оружия для ударов вглубь территории России, невзирая на призыв генерального секретаря... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T21:34+0300
2024-05-28T21:34+0300
2024-05-28T21:35+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты оставляют в силе запрет на применение ВСУ американского оружия для ударов вглубь территории России, невзирая на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить такие действия. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Комментируя призывы к ударам по российской территории, он отметил: "Что касается нашей политики…, то она заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары (американским оружием - прим. ред.) за пределами украинских границ". При этом представитель госдепа подчеркнул, что, несмотря на запрет на удары по территории России, "у Украины нет лучшей поддержки, чем со стороны США". В России назвали призывы Запада к ударам по российской территории безрассудными и провоцирующими прямое военное столкновение с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав заявление генерального секретаря Североатлантического альянса провокационным, заявил, что возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
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сша, ракетные удары, россия
Спецоперация на Украине, США, ракетные удары, РОССИЯ
Госдеп сделал заявление о применении американского оружия для ударов по РФ
Госдеп: запрет на применения оружия США для ударов по России остается в силе
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты оставляют в силе запрет на применение ВСУ американского оружия для ударов вглубь территории России, невзирая на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить такие действия. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Комментируя призывы к ударам по российской территории, он отметил: "Что касается нашей политики…, то она заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары (американским оружием - прим. ред.) за пределами украинских границ".
При этом представитель госдепа подчеркнул, что, несмотря на запрет на удары по территории России, "у Украины нет лучшей поддержки, чем со стороны США".
Путин ответил на заявления об ударах по России
В России назвали призывы Запада к ударам по российской территории безрассудными и провоцирующими прямое военное столкновение с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав заявление генерального секретаря Североатлантического альянса провокационным, заявил, что возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.