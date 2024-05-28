https://1prime.ru/20240528/svo-848620745.html

В Пентагоне оценили шансы ВСУ без ударов вглубь России

В Пентагоне оценили шансы ВСУ без ударов вглубь России - 28.05.2024, ПРАЙМ

В Пентагоне оценили шансы ВСУ без ударов вглубь России

Соединенные Штаты верят, что у Киева есть возможность добиться успехов на поле боя без ударов вглубь территории России. Об этом заявила заместитель официального | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:56+0300

2024-05-28T22:56+0300

2024-05-28T23:01+0300

спецоперация на украине

пентагон

ракетные удары

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/81/841258167_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_66270917b5905916383fe7019ba1470a.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты верят, что у Киева есть возможность добиться успехов на поле боя без ударов вглубь территории России. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя ограничение на удары украинских войск оружием США вглубь российской территории.В частности, она сказала: "Мы верим, что украинцы могут добиться успеха в своих целях, продолжая отвоевывать территорию и используя для этого предоставленные США вооружения". Соединенные Штаты, как отметила Сингх, отправляет Украине множество различных вооружений, в том числе артиллерию и средства ПВО дальнего радиуса действия. "Наша позиция не меняется - мы верим, что украинцы могут добиться успеха на поле боя", - объявила она.Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер ранее заявил, что Соединенные Штаты не отменяют запрет на применение ВСУ оружия США для ударов вглубь территории России, невзирая на призыв генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга разрешить такие атаки. В России назвали призывы Запада к ударам по территории РФ безрассудными и провоцирующими прямое военное столкновение с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, охарактеризовав заявление генсека НАТО как провокационное, отметил, что возможный ответ Российской Федерации на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.

https://1prime.ru/20240528/svo-848615012.html

пентагон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пентагон, ракетные удары, россия