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В Пентагоне оценили шансы ВСУ без ударов вглубь России - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240528/svo-848620745.html
В Пентагоне оценили шансы ВСУ без ударов вглубь России
В Пентагоне оценили шансы ВСУ без ударов вглубь России - 28.05.2024, ПРАЙМ
В Пентагоне оценили шансы ВСУ без ударов вглубь России
Соединенные Штаты верят, что у Киева есть возможность добиться успехов на поле боя без ударов вглубь территории России. Об этом заявила заместитель официального | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:56+0300
2024-05-28T23:01+0300
спецоперация на украине
пентагон
ракетные удары
россия
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты верят, что у Киева есть возможность добиться успехов на поле боя без ударов вглубь территории России. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя ограничение на удары украинских войск оружием США вглубь российской территории.В частности, она сказала: "Мы верим, что украинцы могут добиться успеха в своих целях, продолжая отвоевывать территорию и используя для этого предоставленные США вооружения". Соединенные Штаты, как отметила Сингх, отправляет Украине множество различных вооружений, в том числе артиллерию и средства ПВО дальнего радиуса действия. "Наша позиция не меняется - мы верим, что украинцы могут добиться успеха на поле боя", - объявила она.Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер ранее заявил, что Соединенные Штаты не отменяют запрет на применение ВСУ оружия США для ударов вглубь территории России, невзирая на призыв генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга разрешить такие атаки. В России назвали призывы Запада к ударам по территории РФ безрассудными и провоцирующими прямое военное столкновение с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, охарактеризовав заявление генсека НАТО как провокационное, отметил, что возможный ответ Российской Федерации на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
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пентагон, ракетные удары, россия
Спецоперация на Украине, Пентагон, ракетные удары, РОССИЯ
22:56 28.05.2024 (обновлено: 23:01 28.05.2024)
 
В Пентагоне оценили шансы ВСУ без ударов вглубь России

Пентагон: у ВСУ есть шанс на успех без ударов вглубь территории России

CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / Pentagon
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты верят, что у Киева есть возможность добиться успехов на поле боя без ударов вглубь территории России. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя ограничение на удары украинских войск оружием США вглубь российской территории.
В частности, она сказала: "Мы верим, что украинцы могут добиться успеха в своих целях, продолжая отвоевывать территорию и используя для этого предоставленные США вооружения".
Соединенные Штаты, как отметила Сингх, отправляет Украине множество различных вооружений, в том числе артиллерию и средства ПВО дальнего радиуса действия.
"Наша позиция не меняется - мы верим, что украинцы могут добиться успеха на поле боя", - объявила она.
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Путин ответил на заявления об ударах по России
19:26
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер ранее заявил, что Соединенные Штаты не отменяют запрет на применение ВСУ оружия США для ударов вглубь территории России, невзирая на призыв генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга разрешить такие атаки.
В России назвали призывы Запада к ударам по территории РФ безрассудными и провоцирующими прямое военное столкновение с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, охарактеризовав заявление генсека НАТО как провокационное, отметил, что возможный ответ Российской Федерации на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
 
Спецоперация на УкраинеПентагонракетные ударыРОССИЯ
 
 
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