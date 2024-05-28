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Джеффри Сакс объяснил, чем грозит отсутствие диалога между США и Россией
Джеффри Сакс объяснил, чем грозит отсутствие диалога между США и Россией - 28.05.2024, ПРАЙМ
Джеффри Сакс объяснил, чем грозит отсутствие диалога между США и Россией
Человеческие жизни в опасности, пока президент Соединенных Штатов Джо Байден не вступит в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил в беседе | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:37+0300
2024-05-28T22:37+0300
2024-05-28T22:43+0300
политика
джеффри сакс
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Человеческие жизни в опасности, пока президент Соединенных Штатов Джо Байден не вступит в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил в беседе с журналистом Такером Карлсоном известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.Он отметил, что "пока Байден не переговорит напрямую с Путиным и не начнет диалог, наши жизни в большой опасности", после чего добавил, что беспокоит ядерная угроза. При этом Сакс упрекнул Белый дом за отказ от переговоров с Россией, отметив, что переговоры с противником и составляют суть "реальной дипломатии". Вместе с тем он высоко отозвался о руководстве Российской Федерации, назвав российского лидера "очень умным" лидером, "очень эффективно" управляющим государством, не испытывающим иллюзий в отношении Соединенных Штатов и хорошо понимающим, как работает государственная машина США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, по словам профессора, является выдающимся дипломатов и призвал восстановить с ним контакт для решения решения украинского конфликта.
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джеффри сакс, владимир путин, джо байден
Политика, Джеффри Сакс, Владимир Путин, Джо Байден
Джеффри Сакс объяснил, чем грозит отсутствие диалога между США и Россией
Сакс: без диалога президентов США и России человеческие жизни будут в опасности
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Человеческие жизни в опасности, пока президент Соединенных Штатов Джо Байден не вступит в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил в беседе с журналистом Такером Карлсоном известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Он отметил, что "пока Байден не переговорит напрямую с Путиным и не начнет диалог, наши жизни в большой опасности", после чего добавил, что беспокоит ядерная угроза.
При этом Сакс упрекнул Белый дом за отказ от переговоров с Россией, отметив, что переговоры с противником и составляют суть "реальной дипломатии".
Вместе с тем он высоко отозвался о руководстве Российской Федерации, назвав российского лидера "очень умным" лидером, "очень эффективно" управляющим государством, не испытывающим иллюзий в отношении Соединенных Штатов и хорошо понимающим, как работает государственная машина США.
США взорвали "Северный поток", заявил Сакс
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, по словам профессора, является выдающимся дипломатов и призвал восстановить с ним контакт для решения решения украинского конфликта.