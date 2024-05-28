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Джеффри Сакс объяснил, чем грозит отсутствие диалога между США и Россией

Джеффри Сакс объяснил, чем грозит отсутствие диалога между США и Россией - 28.05.2024, ПРАЙМ

Джеффри Сакс объяснил, чем грозит отсутствие диалога между США и Россией

Человеческие жизни в опасности, пока президент Соединенных Штатов Джо Байден не вступит в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил в беседе | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:37+0300

2024-05-28T22:37+0300

2024-05-28T22:43+0300

политика

джеффри сакс

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Человеческие жизни в опасности, пока президент Соединенных Штатов Джо Байден не вступит в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил в беседе с журналистом Такером Карлсоном известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.Он отметил, что "пока Байден не переговорит напрямую с Путиным и не начнет диалог, наши жизни в большой опасности", после чего добавил, что беспокоит ядерная угроза. При этом Сакс упрекнул Белый дом за отказ от переговоров с Россией, отметив, что переговоры с противником и составляют суть "реальной дипломатии". Вместе с тем он высоко отозвался о руководстве Российской Федерации, назвав российского лидера "очень умным" лидером, "очень эффективно" управляющим государством, не испытывающим иллюзий в отношении Соединенных Штатов и хорошо понимающим, как работает государственная машина США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, по словам профессора, является выдающимся дипломатов и призвал восстановить с ним контакт для решения решения украинского конфликта.

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джеффри сакс, владимир путин, джо байден