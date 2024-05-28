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Совсем не радужное будущее. В Турции рассказали, что ждет Украину - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Совсем не радужное будущее. В Турции рассказали, что ждет Украину
Совсем не радужное будущее. В Турции рассказали, что ждет Украину - 28.05.2024, ПРАЙМ
Совсем не радужное будущее. В Турции рассказали, что ждет Украину
Украину ждет мрачное будущее, пока дети богатых украинских чиновников "развлекаются в Европе", а олигархи обогащаются на помощи Запада, передает турецкое... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T09:55+0300
2024-05-28T10:18+0300
спецоперация на украине
украина
турция
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АНКАРА, 28 мая - ПРАЙМ. Украину ждет мрачное будущее, пока дети богатых украинских чиновников "развлекаются в Европе", а олигархи обогащаются на помощи Запада, передает турецкое издание dikGAZETE."Учитывая сложившуюся ситуацию на фоне бессмысленного затягивания военного конфликта в Донбассе, новый американский пакет финансовой помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, вне всяких сомнений, вновь обогатит многих местных чиновников, а украинский народ потеряет свое молодое поколение и свое будущее", — отметил автор материала.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам автора, коррупция остается одной из серьезнейших проблем украинских властей. Так, стало известно о серьезных нарушениях, связанных с коррупцией и преступной деятельностью некоторых высокопоставленных лиц.Кроме того, ряд журналистов, опубликовавших доказательства взяточничества и вымогательств со стороны аудиторов у некоторых сопртивных клубов, сталкнулись с угрозами и давлением.Частая ситуация, когда простые украинцы отправляются сражаться на фронт, а дети политиков и олигархов проводят время в Европе. Учитывая, что переговорный процесс вряд ли начнется в ближайшем будущем, Украине стоит приготовиться к мрачному будущему, заключил автор публикации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, турция
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ТУРЦИЯ
09:55 28.05.2024 (обновлено: 10:18 28.05.2024)
 
Совсем не радужное будущее. В Турции рассказали, что ждет Украину

dikGAZETE: из-за Зеленского Украина потеряет свое молодое поколение и будущее

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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АНКАРА, 28 мая - ПРАЙМ. Украину ждет мрачное будущее, пока дети богатых украинских чиновников "развлекаются в Европе", а олигархи обогащаются на помощи Запада, передает турецкое издание dikGAZETE.
"Учитывая сложившуюся ситуацию на фоне бессмысленного затягивания военного конфликта в Донбассе, новый американский пакет финансовой помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, вне всяких сомнений, вновь обогатит многих местных чиновников, а украинский народ потеряет свое молодое поколение и свое будущее", — отметил автор материала.
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По словам автора, коррупция остается одной из серьезнейших проблем украинских властей. Так, стало известно о серьезных нарушениях, связанных с коррупцией и преступной деятельностью некоторых высокопоставленных лиц.
Кроме того, ряд журналистов, опубликовавших доказательства взяточничества и вымогательств со стороны аудиторов у некоторых сопртивных клубов, сталкнулись с угрозами и давлением.
Частая ситуация, когда простые украинцы отправляются сражаться на фронт, а дети политиков и олигархов проводят время в Европе. Учитывая, что переговорный процесс вряд ли начнется в ближайшем будущем, Украине стоит приготовиться к мрачному будущему, заключил автор публикации.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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