https://1prime.ru/20240528/ukraina-848588179.html

Совсем не радужное будущее. В Турции рассказали, что ждет Украину

Совсем не радужное будущее. В Турции рассказали, что ждет Украину - 28.05.2024, ПРАЙМ

Совсем не радужное будущее. В Турции рассказали, что ждет Украину

Украину ждет мрачное будущее, пока дети богатых украинских чиновников "развлекаются в Европе", а олигархи обогащаются на помощи Запада, передает турецкое... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T09:55+0300

2024-05-28T09:55+0300

2024-05-28T10:18+0300

спецоперация на украине

украина

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

АНКАРА, 28 мая - ПРАЙМ. Украину ждет мрачное будущее, пока дети богатых украинских чиновников "развлекаются в Европе", а олигархи обогащаются на помощи Запада, передает турецкое издание dikGAZETE."Учитывая сложившуюся ситуацию на фоне бессмысленного затягивания военного конфликта в Донбассе, новый американский пакет финансовой помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, вне всяких сомнений, вновь обогатит многих местных чиновников, а украинский народ потеряет свое молодое поколение и свое будущее", — отметил автор материала.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам автора, коррупция остается одной из серьезнейших проблем украинских властей. Так, стало известно о серьезных нарушениях, связанных с коррупцией и преступной деятельностью некоторых высокопоставленных лиц.Кроме того, ряд журналистов, опубликовавших доказательства взяточничества и вымогательств со стороны аудиторов у некоторых сопртивных клубов, сталкнулись с угрозами и давлением.Частая ситуация, когда простые украинцы отправляются сражаться на фронт, а дети политиков и олигархов проводят время в Европе. Учитывая, что переговорный процесс вряд ли начнется в ближайшем будущем, Украине стоит приготовиться к мрачному будущему, заключил автор публикации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240528/maduro-848585642.html

украина

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, турция