https://1prime.ru/20240528/ukraina-848588179.html
Совсем не радужное будущее. В Турции рассказали, что ждет Украину
Совсем не радужное будущее. В Турции рассказали, что ждет Украину - 28.05.2024, ПРАЙМ
Совсем не радужное будущее. В Турции рассказали, что ждет Украину
Украину ждет мрачное будущее, пока дети богатых украинских чиновников "развлекаются в Европе", а олигархи обогащаются на помощи Запада, передает турецкое... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T09:55+0300
2024-05-28T09:55+0300
2024-05-28T10:18+0300
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АНКАРА, 28 мая - ПРАЙМ. Украину ждет мрачное будущее, пока дети богатых украинских чиновников "развлекаются в Европе", а олигархи обогащаются на помощи Запада, передает турецкое издание dikGAZETE."Учитывая сложившуюся ситуацию на фоне бессмысленного затягивания военного конфликта в Донбассе, новый американский пакет финансовой помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, вне всяких сомнений, вновь обогатит многих местных чиновников, а украинский народ потеряет свое молодое поколение и свое будущее", — отметил автор материала.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам автора, коррупция остается одной из серьезнейших проблем украинских властей. Так, стало известно о серьезных нарушениях, связанных с коррупцией и преступной деятельностью некоторых высокопоставленных лиц.Кроме того, ряд журналистов, опубликовавших доказательства взяточничества и вымогательств со стороны аудиторов у некоторых сопртивных клубов, сталкнулись с угрозами и давлением.Частая ситуация, когда простые украинцы отправляются сражаться на фронт, а дети политиков и олигархов проводят время в Европе. Учитывая, что переговорный процесс вряд ли начнется в ближайшем будущем, Украине стоит приготовиться к мрачному будущему, заключил автор публикации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, турция
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ТУРЦИЯ
Совсем не радужное будущее. В Турции рассказали, что ждет Украину
dikGAZETE: из-за Зеленского Украина потеряет свое молодое поколение и будущее
АНКАРА, 28 мая - ПРАЙМ.
Украину ждет мрачное будущее, пока дети богатых украинских чиновников "развлекаются в Европе", а олигархи обогащаются на помощи Запада, передает
турецкое издание dikGAZETE.
"Учитывая сложившуюся ситуацию на фоне бессмысленного затягивания военного конфликта в Донбассе, новый американский пакет финансовой помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, вне всяких сомнений, вновь обогатит многих местных чиновников, а украинский народ потеряет свое молодое поколение и свое будущее", — отметил автор материала.
По словам автора, коррупция остается одной из серьезнейших проблем украинских властей. Так, стало известно о серьезных нарушениях, связанных с коррупцией и преступной деятельностью некоторых высокопоставленных лиц.
Кроме того, ряд журналистов, опубликовавших доказательства взяточничества и вымогательств со стороны аудиторов у некоторых сопртивных клубов, сталкнулись с угрозами и давлением.
Частая ситуация, когда простые украинцы отправляются сражаться на фронт, а дети политиков и олигархов проводят время в Европе. Учитывая, что переговорный процесс вряд ли начнется в ближайшем будущем, Украине стоит приготовиться к мрачному будущему, заключил автор публикации.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Мадуро объяснил, почему Запад помешал России и Украине заключить мир