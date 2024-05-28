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Чиновники боятся. Запад сделали виноватым в провале ВСУ

Чиновники боятся. Запад сделали виноватым в провале ВСУ - 28.05.2024, ПРАЙМ

Чиновники боятся. Запад сделали виноватым в провале ВСУ

Запад виноват в больших потерях Вооруженных сил Украины, поскольку не разрешил Киеву использовать свое оружие для ударов по российской территории. Об этом... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T17:22+0300

2024-05-28T17:22+0300

2024-05-28T17:22+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Запад виноват в больших потерях Вооруженных сил Украины, поскольку не разрешил Киеву использовать свое оружие для ударов по российской территории. Об этом заявил зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев."У нас была информация от наших разведывательных служб о том, что Россия накапливает силы на другой стороне границы, но мы не могли ударить по ним, чтобы предотвратить это наступление", - пожаловался он в беседе с газетой The New York Times.Как отмечает издание, теперь украинские чиновники боятся повторения сценария.

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украина, всу, запад