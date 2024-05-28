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Российский автобренд Xcite открыл свой первый дилерский центр
Российский автобренд Xcite открыл свой первый дилерский центр - 28.05.2024, ПРАЙМ
Российский автобренд Xcite открыл свой первый дилерский центр
Вчера стартовали продажи российского кроссовера Xcite X-Cross 7, а сегодня в Санкт-Петербурге открылся первый дилерский центр Xcite, сообщает "РГ" со ссылкой на | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T15:41+0300
2024-05-28T15:41+0300
2024-05-28T15:42+0300
экономика
санкт-петербург
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авто
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Вчера стартовали продажи российского кроссовера Xcite X-Cross 7, а сегодня в Санкт-Петербурге открылся первый дилерский центр Xcite, сообщает "РГ" со ссылкой на официальное сообщение бренда.Как сообщается, базой для Xcite была выбрана сеть Lada. Свой выбор в компании объясняют очень просто: "Lada - самое крупное и профессиональное дилерское сообщество в России".Соответственно, теперь во всех партнерских шоу-румах будут выделены зоны Xcite, а на фасады салонов поместят логотип бренда.Также отмечается, что первым партнером бренда по продаже кроссоверов стала компания "Автопродикс", которая работает на рынке аж с 1993 года.Вчера состоялся официальный старт продаж первой и на текущий момент единственной модели Xcite X-Cross 7. Это - компактный кроссовер с турбомотором мощностью 147 л.с. объемом 1,5 литра и вариатором. Привод - только передний. Модель предложена в шести цветовых вариантах и двух комплектациях - Enjoy и Techno. Цена - от 2,499 млн рублей.
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санкт-петербург, дилерский центр, авто
Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, дилерский центр, Авто
Российский автобренд Xcite открыл свой первый дилерский центр
В Санкт-Петербурге открылся первый дилерский центр Xcite
МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ.
Вчера стартовали продажи российского кроссовера Xcite X-Cross 7, а сегодня в Санкт-Петербурге открылся первый дилерский центр Xcite, сообщает "РГ"
со ссылкой на официальное сообщение бренда.
Как сообщается, базой для Xcite была выбрана сеть Lada. Свой выбор в компании объясняют очень просто: "Lada - самое крупное и профессиональное дилерское сообщество в России".
Соответственно, теперь во всех партнерских шоу-румах будут выделены зоны Xcite, а на фасады салонов поместят логотип бренда.
Также отмечается, что первым партнером бренда по продаже кроссоверов стала компания "Автопродикс", которая работает на рынке аж с 1993 года.
Названы нелюбимые автомобили угонщиков
Вчера состоялся официальный старт продаж первой и на текущий момент единственной модели Xcite X-Cross 7. Это - компактный кроссовер с турбомотором мощностью 147 л.с. объемом 1,5 литра и вариатором. Привод - только передний. Модель предложена в шести цветовых вариантах и двух комплектациях - Enjoy и Techno. Цена - от 2,499 млн рублей.