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Российский автобренд Xcite открыл свой первый дилерский центр - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Российский автобренд Xcite открыл свой первый дилерский центр
Российский автобренд Xcite открыл свой первый дилерский центр - 28.05.2024, ПРАЙМ
Российский автобренд Xcite открыл свой первый дилерский центр
Вчера стартовали продажи российского кроссовера Xcite X-Cross 7, а сегодня в Санкт-Петербурге открылся первый дилерский центр Xcite, сообщает "РГ" со ссылкой на | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T15:41+0300
2024-05-28T15:42+0300
экономика
санкт-петербург
дилерский центр
авто
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Вчера стартовали продажи российского кроссовера Xcite X-Cross 7, а сегодня в Санкт-Петербурге открылся первый дилерский центр Xcite, сообщает "РГ" со ссылкой на официальное сообщение бренда.Как сообщается, базой для Xcite была выбрана сеть Lada. Свой выбор в компании объясняют очень просто: "Lada - самое крупное и профессиональное дилерское сообщество в России".Соответственно, теперь во всех партнерских шоу-румах будут выделены зоны Xcite, а на фасады салонов поместят логотип бренда.Также отмечается, что первым партнером бренда по продаже кроссоверов стала компания "Автопродикс", которая работает на рынке аж с 1993 года.Вчера состоялся официальный старт продаж первой и на текущий момент единственной модели Xcite X-Cross 7. Это - компактный кроссовер с турбомотором мощностью 147 л.с. объемом 1,5 литра и вариатором. Привод - только передний. Модель предложена в шести цветовых вариантах и двух комплектациях - Enjoy и Techno. Цена - от 2,499 млн рублей.
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санкт-петербург, дилерский центр, авто
Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, дилерский центр, Авто
15:41 28.05.2024 (обновлено: 15:42 28.05.2024)
 
Российский автобренд Xcite открыл свой первый дилерский центр

В Санкт-Петербурге открылся первый дилерский центр Xcite

© Фото : Страница Xcite X-Cross 7 во ВКонтактеАвтомобиль Xcite X-Cross
Автомобиль Xcite X-Cross - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© Фото : Страница Xcite X-Cross 7 во ВКонтакте
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Вчера стартовали продажи российского кроссовера Xcite X-Cross 7, а сегодня в Санкт-Петербурге открылся первый дилерский центр Xcite, сообщает "РГ" со ссылкой на официальное сообщение бренда.
Как сообщается, базой для Xcite была выбрана сеть Lada. Свой выбор в компании объясняют очень просто: "Lada - самое крупное и профессиональное дилерское сообщество в России".
Соответственно, теперь во всех партнерских шоу-румах будут выделены зоны Xcite, а на фасады салонов поместят логотип бренда.
Также отмечается, что первым партнером бренда по продаже кроссоверов стала компания "Автопродикс", которая работает на рынке аж с 1993 года.
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Вчера, 14:32
Вчера состоялся официальный старт продаж первой и на текущий момент единственной модели Xcite X-Cross 7. Это - компактный кроссовер с турбомотором мощностью 147 л.с. объемом 1,5 литра и вариатором. Привод - только передний. Модель предложена в шести цветовых вариантах и двух комплектациях - Enjoy и Techno. Цена - от 2,499 млн рублей.
 
ЭкономикаСАНКТ-ПЕТЕРБУРГдилерский центрАвто
 
 
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