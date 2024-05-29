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В Ровенской области после удара ВС России сдетонировал арсенал - 29.05.2024, ПРАЙМ
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В Ровенской области после удара ВС России сдетонировал арсенал
В Ровенской области после удара ВС России сдетонировал арсенал - 29.05.2024, ПРАЙМ
В Ровенской области после удара ВС России сдетонировал арсенал
По арсеналу военной части в городе Сарны Ровенской области был нанесен удар. Об этом сообщил в среду агентству РИА Новости координатор николаевского подполья... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T07:50+0300
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ДОНЕЦК, 29 мая - ПРАЙМ. По арсеналу военной части в городе Сарны Ровенской области был нанесен удар. Об этом сообщил в среду агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. По его словам, местные жители зафиксировали два серьезных взрыва в ночью, которые прогремели с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени, добавил Лебедев. Он отметил, что город Сарны является серьезным логистическим хабом. Местное подполье неоднократно сообщало, что в городе были замечены иностранцы. На территорию 430-го арсенала протянута железнодорожная ветка, в последнее время туда завозили вооружение и боекомплекты.
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Спецоперация на Украине, СВО, УКРАИНА, ВС РФ
07:50 29.05.2024 (обновлено: 07:51 29.05.2024)
 
В Ровенской области после удара ВС России сдетонировал арсенал

РИА Новости: в Ровенской области прогремели два взрыва и сдетонировал арсенал

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ДОНЕЦК, 29 мая - ПРАЙМ. По арсеналу военной части в городе Сарны Ровенской области был нанесен удар. Об этом сообщил в среду агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
По его словам, местные жители зафиксировали два серьезных взрыва в ночью, которые прогремели с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени, добавил Лебедев.
Он отметил, что город Сарны является серьезным логистическим хабом. Местное подполье неоднократно сообщало, что в городе были замечены иностранцы. На территорию 430-го арсенала протянута железнодорожная ветка, в последнее время туда завозили вооружение и боекомплекты.
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