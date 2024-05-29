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В Ровенской области после удара ВС России сдетонировал арсенал

В Ровенской области после удара ВС России сдетонировал арсенал - 29.05.2024, ПРАЙМ

В Ровенской области после удара ВС России сдетонировал арсенал

По арсеналу военной части в городе Сарны Ровенской области был нанесен удар. Об этом сообщил в среду агентству РИА Новости координатор николаевского подполья... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T07:50+0300

2024-05-29T07:50+0300

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ДОНЕЦК, 29 мая - ПРАЙМ. По арсеналу военной части в городе Сарны Ровенской области был нанесен удар. Об этом сообщил в среду агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. По его словам, местные жители зафиксировали два серьезных взрыва в ночью, которые прогремели с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени, добавил Лебедев. Он отметил, что город Сарны является серьезным логистическим хабом. Местное подполье неоднократно сообщало, что в городе были замечены иностранцы. На территорию 430-го арсенала протянута железнодорожная ветка, в последнее время туда завозили вооружение и боекомплекты.

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