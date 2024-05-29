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Китайская сборная солянка: этот электромобиль будет конкурировать с Tesla - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Китайская сборная солянка: этот электромобиль будет конкурировать с Tesla
Китайская сборная солянка: этот электромобиль будет конкурировать с Tesla - 29.05.2024, ПРАЙМ
Китайская сборная солянка: этот электромобиль будет конкурировать с Tesla
В Китае летом появится новый кроссовер Avatr 07, автомобиль составит конкуренцию Tesla Model Y, сообщает портал 32cars.ru. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T15:09+0300
2024-05-29T15:09+0300
авто
китайские авто
электромобили
tesla
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В Китае летом появится новый кроссовер Avatr 07, автомобиль составит конкуренцию Tesla Model Y, сообщает портал 32cars.ru."Размеры кроссовера составляют 4825/1980/1620 мм, с колесной базой 2940 мм. Avatr 07 будет предлагаться в вариантах BEV и EREV", - сказано в публикации.Автомобиль оснащен двухуровневыми светодиоидными ходовыми огнями, интегрированными в бампер фарами, длинными светодиоидными полосами, увеличенным задним стеклом.Avatr способен составить конкуренцию таким машинам, как Tesla Model Y, BYD Sea Lion 07, Onvo L60.Отмечается, что цена кроссовера начнется от 28,8 тысячи долларов или 209 тысяч юаней.
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авто, китайские авто, электромобили, tesla
Авто, китайские авто, электромобили, Tesla
15:09 29.05.2024
 
Китайская сборная солянка: этот электромобиль будет конкурировать с Tesla

32cars.ru: новый Avatr 07 станет серьезным конкурентом для Tesla Model Y

© Фото : 阿维塔Кроссовер AVATR 07
Кроссовер AVATR 07 - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© Фото : 阿维塔
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В Китае летом появится новый кроссовер Avatr 07, автомобиль составит конкуренцию Tesla Model Y, сообщает портал 32cars.ru.
"Размеры кроссовера составляют 4825/1980/1620 мм, с колесной базой 2940 мм. Avatr 07 будет предлагаться в вариантах BEV и EREV", - сказано в публикации.
Автомобиль оснащен двухуровневыми светодиоидными ходовыми огнями, интегрированными в бампер фарами, длинными светодиоидными полосами, увеличенным задним стеклом.
Avatr способен составить конкуренцию таким машинам, как Tesla Model Y, BYD Sea Lion 07, Onvo L60.
Отмечается, что цена кроссовера начнется от 28,8 тысячи долларов или 209 тысяч юаней.
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