https://1prime.ru/20240529/avto-848647055.html

Китайская сборная солянка: этот электромобиль будет конкурировать с Tesla

Китайская сборная солянка: этот электромобиль будет конкурировать с Tesla - 29.05.2024, ПРАЙМ

Китайская сборная солянка: этот электромобиль будет конкурировать с Tesla

В Китае летом появится новый кроссовер Avatr 07, автомобиль составит конкуренцию Tesla Model Y, сообщает портал 32cars.ru. | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T15:09+0300

2024-05-29T15:09+0300

2024-05-29T15:09+0300

авто

китайские авто

электромобили

tesla

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1d/848646874_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_f465575dc9fc59a201caaa6c3126c0ad.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В Китае летом появится новый кроссовер Avatr 07, автомобиль составит конкуренцию Tesla Model Y, сообщает портал 32cars.ru."Размеры кроссовера составляют 4825/1980/1620 мм, с колесной базой 2940 мм. Avatr 07 будет предлагаться в вариантах BEV и EREV", - сказано в публикации.Автомобиль оснащен двухуровневыми светодиоидными ходовыми огнями, интегрированными в бампер фарами, длинными светодиоидными полосами, увеличенным задним стеклом.Avatr способен составить конкуренцию таким машинам, как Tesla Model Y, BYD Sea Lion 07, Onvo L60.Отмечается, что цена кроссовера начнется от 28,8 тысячи долларов или 209 тысяч юаней.

https://1prime.ru/20240528/lada-848604493.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, электромобили, tesla