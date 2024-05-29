https://1prime.ru/20240529/bayden-848646567.html

Отпустить поводок. На Западе ждут от Байдена разрешения на удары по России

Отпустить поводок. На Западе ждут от Байдена разрешения на удары по России - 29.05.2024, ПРАЙМ

Отпустить поводок. На Западе ждут от Байдена разрешения на удары по России

Президент США Джо Байден рассматривает жесткие меры, для спасения Украины, среди которых действия против Китая за поставку важных технологий России и разрешение | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T14:56+0300

2024-05-29T14:56+0300

2024-05-29T14:58+0300

политика

джо байден

россия

китай

вооружение

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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден рассматривает жесткие меры, для спасения Украины, среди которых действия против Китая за поставку важных технологий России и разрешение Киеву бить по российской территории американским оружием. Об этом пишет Washington Post.Отмечается, что указанные шаги представляют собой значительную эскалацию американской политики по поддержке Украины и показывают тревогу администрации Белого дома ввиду уязвимости ВСУ на поле боя.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramWP утверждает, что Москва якобы запросила у Пекина оружие и оно якобы уже было готово к доставке, но Байден позвонил китайскому лидеру Си Цзиньпину и предупредил его, что на такие действия непременно последует реакция со стороны Вашингтона. Также утверждается, что Си Цзиньпин якобы поручил одному из своих ближайших доверенных лиц на переговорах с Западом Лю Хэ, возглавить “тихую” помощь России. Параллельно Пекин направил Киеву и его европейским сторонникам предложения возможного урегулирования конфликта.По данным издания, американские чиновники выразили обеспокоенность тем, что Москва накапливает войска и технику для наступления на Харьков и другие города востока Украины. Авторы материала считают, что поставленные Киеву артиллерия и ракеты малой дальности могли бы поразить эти цели, но на данный момент США ограничивают их применение территорией Украины. Однако ситуация может измениться, так как другие члены Североатлантического альянса давят на Байдена, чтобы тот “отпустил поводок”.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

https://1prime.ru/20240529/ekonomika-848628131.html

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джо байден, россия, китай, вооружение