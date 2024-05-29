Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отпустить поводок. На Западе ждут от Байдена разрешения на удары по России - 29.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240529/bayden-848646567.html
Отпустить поводок. На Западе ждут от Байдена разрешения на удары по России
Отпустить поводок. На Западе ждут от Байдена разрешения на удары по России - 29.05.2024, ПРАЙМ
Отпустить поводок. На Западе ждут от Байдена разрешения на удары по России
Президент США Джо Байден рассматривает жесткие меры, для спасения Украины, среди которых действия против Китая за поставку важных технологий России и разрешение | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T14:56+0300
2024-05-29T14:58+0300
политика
джо байден
россия
китай
вооружение
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/11/841831187_0:0:2655:1493_1920x0_80_0_0_7368e432fd7decd15679f628a85f18c6.jpg
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден рассматривает жесткие меры, для спасения Украины, среди которых действия против Китая за поставку важных технологий России и разрешение Киеву бить по российской территории американским оружием. Об этом пишет Washington Post.Отмечается, что указанные шаги представляют собой значительную эскалацию американской политики по поддержке Украины и показывают тревогу администрации Белого дома ввиду уязвимости ВСУ на поле боя.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramWP утверждает, что Москва якобы запросила у Пекина оружие и оно якобы уже было готово к доставке, но Байден позвонил китайскому лидеру Си Цзиньпину и предупредил его, что на такие действия непременно последует реакция со стороны Вашингтона. Также утверждается, что Си Цзиньпин якобы поручил одному из своих ближайших доверенных лиц на переговорах с Западом Лю Хэ, возглавить “тихую” помощь России. Параллельно Пекин направил Киеву и его европейским сторонникам предложения возможного урегулирования конфликта.По данным издания, американские чиновники выразили обеспокоенность тем, что Москва накапливает войска и технику для наступления на Харьков и другие города востока Украины. Авторы материала считают, что поставленные Киеву артиллерия и ракеты малой дальности могли бы поразить эти цели, но на данный момент США ограничивают их применение территорией Украины. Однако ситуация может измениться, так как другие члены Североатлантического альянса давят на Байдена, чтобы тот “отпустил поводок”.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://1prime.ru/20240529/ekonomika-848628131.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/11/841831187_118:0:2547:1822_1920x0_80_0_0_998729d75906fed82f39e55f86a21c17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
джо байден, россия, китай, вооружение
Политика, Джо Байден, РОССИЯ, КИТАЙ, вооружение
14:56 29.05.2024 (обновлено: 14:58 29.05.2024)
 
Отпустить поводок. На Западе ждут от Байдена разрешения на удары по России

WP: Байден рассматривает отмену запрета на удары по России американским оружием

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден рассматривает жесткие меры, для спасения Украины, среди которых действия против Китая за поставку важных технологий России и разрешение Киеву бить по российской территории американским оружием. Об этом пишет Washington Post.
Отмечается, что указанные шаги представляют собой значительную эскалацию американской политики по поддержке Украины и показывают тревогу администрации Белого дома ввиду уязвимости ВСУ на поле боя.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
WP утверждает, что Москва якобы запросила у Пекина оружие и оно якобы уже было готово к доставке, но Байден позвонил китайскому лидеру Си Цзиньпину и предупредил его, что на такие действия непременно последует реакция со стороны Вашингтона. Также утверждается, что Си Цзиньпин якобы поручил одному из своих ближайших доверенных лиц на переговорах с Западом Лю Хэ, возглавить “тихую” помощь России. Параллельно Пекин направил Киеву и его европейским сторонникам предложения возможного урегулирования конфликта.
По данным издания, американские чиновники выразили обеспокоенность тем, что Москва накапливает войска и технику для наступления на Харьков и другие города востока Украины. Авторы материала считают, что поставленные Киеву артиллерия и ракеты малой дальности могли бы поразить эти цели, но на данный момент США ограничивают их применение территорией Украины. Однако ситуация может измениться, так как другие члены Североатлантического альянса давят на Байдена, чтобы тот “отпустил поводок”.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
США перешли Рубикон в противостоянии с Китаем: мировая экономика под ударом
09:09
 
ПолитикаДжо БайденРОССИЯКИТАЙвооружение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала