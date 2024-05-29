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"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине
"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине - 29.05.2024, ПРАЙМ
"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине
Обсуждение отправки в зону СВО французского контонгента показывает, что конфликт перешел в новую фазу. Об этом написал в соцсети Х лидер партии "Патриоты"... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T10:47+0300
2024-05-29T10:47+0300
2024-05-29T10:47+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Обсуждение отправки в зону СВО французского контонгента показывает, что конфликт перешел в новую фазу. Об этом написал в соцсети Х лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Главком ВСУ Александр Сырский ранее разрешил французским инструкторам посещать учебные центры на Украине. Соответствующая инициатива исходила от Парижа."Вот и все! <…> Это новый этап в спирали тотального конфликта!" — отметил Филиппо.Он призвал прекратить обострение ситуации, подчеркнув, что большая часть французов выступила против эскалации.
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Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА
"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине
Филиппо: отправка Парижем инструкторов на Украину говорит о новой фазе конфликта
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ.
Обсуждение отправки в зону СВО французского контонгента показывает, что конфликт перешел в новую фазу. Об этом написал в соцсети Х
лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Главком ВСУ Александр Сырский ранее разрешил французским инструкторам посещать учебные центры на Украине. Соответствующая инициатива исходила от Парижа.
"Вот и все! <…> Это новый этап в спирали тотального конфликта!" — отметил Филиппо.
Он призвал прекратить обострение ситуации, подчеркнув, что большая часть французов выступила против эскалации.
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