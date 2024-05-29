Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине - 29.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240529/frantsiya-848632923.html
"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине
"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине - 29.05.2024, ПРАЙМ
"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине
Обсуждение отправки в зону СВО французского контонгента показывает, что конфликт перешел в новую фазу. Об этом написал в соцсети Х лидер партии "Патриоты"... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T10:47+0300
2024-05-29T10:47+0300
спецоперация на украине
франция
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Обсуждение отправки в зону СВО французского контонгента показывает, что конфликт перешел в новую фазу. Об этом написал в соцсети Х лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Главком ВСУ Александр Сырский ранее разрешил французским инструкторам посещать учебные центры на Украине. Соответствующая инициатива исходила от Парижа."Вот и все! &lt;…&gt; Это новый этап в спирали тотального конфликта!" — отметил Филиппо.Он призвал прекратить обострение ситуации, подчеркнув, что большая часть французов выступила против эскалации.
https://1prime.ru/20240528/skandal-848585340.html
франция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, украина
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА
10:47 29.05.2024
 
"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине

Филиппо: отправка Парижем инструкторов на Украину говорит о новой фазе конфликта

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© fotolia.com / illustrez-vous
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Обсуждение отправки в зону СВО французского контонгента показывает, что конфликт перешел в новую фазу. Об этом написал в соцсети Х лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Главком ВСУ Александр Сырский ранее разрешил французским инструкторам посещать учебные центры на Украине. Соответствующая инициатива исходила от Парижа.
"Вот и все! <…> Это новый этап в спирали тотального конфликта!" — отметил Филиппо.
Он призвал прекратить обострение ситуации, подчеркнув, что большая часть французов выступила против эскалации.
Города мира. Берлин - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Первые леди ФРГ и Франции не сдержали смех на мемориале жертвам Холокоста
Вчера, 07:44
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала