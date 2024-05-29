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РФ ратифицировала протокол об уточнении условий погашения кредита Турцией - 29.05.2024, ПРАЙМ
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РФ ратифицировала протокол об уточнении условий погашения кредита Турцией
РФ ратифицировала протокол об уточнении условий погашения кредита Турцией - 29.05.2024, ПРАЙМ
РФ ратифицировала протокол об уточнении условий погашения кредита Турцией
Протокол, уточняющий порядок погашения Турциея задолженности перед Россией по государственному экспортному кредиту, ратифицировали. Соответствующий закон... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T14:25+0300
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турция
россия
кредит
ратификация
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Протокол, уточняющий порядок погашения Турциея задолженности перед Россией по государственному экспортному кредиту, ратифицировали. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.Как объяснял замминистра финансов Алексей Сазанов, в 2022 и 2023 годах Турция из-за западных санкций не смогла провести платежи по кредиту на 726 миллионов рублей. При этом Анкара погасила задолженность осенью 2023 года.По словам Сазанова, протокол спишет задолженность Турции по штрафным процентам в 17 миллионов рублей.
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турция, россия, кредит, ратификация
ТУРЦИЯ, РОССИЯ, кредит, ратификация
14:25 29.05.2024
 
РФ ратифицировала протокол об уточнении условий погашения кредита Турцией

Россия ратифицировала протокол об уточнении условий погашения экспортного кредита Турцией

© fotolia.com / Aviator70" Стамбул
 Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© fotolia.com / Aviator70
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Протокол, уточняющий порядок погашения Турциея задолженности перед Россией по государственному экспортному кредиту, ратифицировали. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Как объяснял замминистра финансов Алексей Сазанов, в 2022 и 2023 годах Турция из-за западных санкций не смогла провести платежи по кредиту на 726 миллионов рублей. При этом Анкара погасила задолженность осенью 2023 года.
По словам Сазанова, протокол спишет задолженность Турции по штрафным процентам в 17 миллионов рублей.
 
ТУРЦИЯРОССИЯкредитратификация
 
 
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