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РФ ратифицировала протокол об уточнении условий погашения кредита Турцией

РФ ратифицировала протокол об уточнении условий погашения кредита Турцией - 29.05.2024, ПРАЙМ

РФ ратифицировала протокол об уточнении условий погашения кредита Турцией

Протокол, уточняющий порядок погашения Турциея задолженности перед Россией по государственному экспортному кредиту, ратифицировали. Соответствующий закон... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T14:25+0300

2024-05-29T14:25+0300

2024-05-29T14:25+0300

турция

россия

кредит

ратификация

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Протокол, уточняющий порядок погашения Турциея задолженности перед Россией по государственному экспортному кредиту, ратифицировали. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.Как объяснял замминистра финансов Алексей Сазанов, в 2022 и 2023 годах Турция из-за западных санкций не смогла провести платежи по кредиту на 726 миллионов рублей. При этом Анкара погасила задолженность осенью 2023 года.По словам Сазанова, протокол спишет задолженность Турции по штрафным процентам в 17 миллионов рублей.

турция

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турция, россия, кредит, ратификация