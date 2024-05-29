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Каспийский трубопроводный консорциум актуализировал прогноз прокачки нефти
Каспийский трубопроводный консорциум актуализировал прогноз прокачки нефти - 29.05.2024, ПРАЙМ
Каспийский трубопроводный консорциум актуализировал прогноз прокачки нефти
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) актуализировал прогноз прокачки нефти в 2024 году, теперь ожидает снижение на 7% по сравнению с показателем,... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T10:29+0300
2024-05-29T10:29+0300
2024-05-29T10:39+0300
энергетика
нефть
ктк
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) актуализировал прогноз прокачки нефти в 2024 году, теперь ожидает снижение на 7% по сравнению с показателем, заложенным в бюджет компании, сообщил КТК."Согласно актуализированному прогнозу, в 2024 году ожидается снижение на 7% объемов транспортировки нефти по сравнению с показателями, заложенными в бюджет на основании предварительных заявок грузоотправителей", - говорится в сообщении компании в корпоративном журнале
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нефть, ктк
Каспийский трубопроводный консорциум актуализировал прогноз прокачки нефти
КТК ожидает снижение прокачки нефти в 2024 г на семь процентов
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) актуализировал прогноз прокачки нефти в 2024 году, теперь ожидает снижение на 7% по сравнению с показателем, заложенным в бюджет компании, сообщил КТК.
"Согласно актуализированному прогнозу, в 2024 году ожидается снижение на 7% объемов транспортировки нефти по сравнению с показателями, заложенными в бюджет на основании предварительных заявок грузоотправителей", - говорится в сообщении компании в корпоративном журнале
Проблема решена. Нефть из Казахстана продолжит идти в Германию по "Дружбе"