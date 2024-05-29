https://1prime.ru/20240529/lovushka-848630823.html

Страшный и нереальный. Западу пора дать ясный ответ о судьбе Украины

Страшный и нереальный. Западу пора дать ясный ответ о судьбе Украины - 29.05.2024, ПРАЙМ

Страшный и нереальный. Западу пора дать ясный ответ о судьбе Украины

Российские войска уверенно продвигаются на поле боя, становится все очевиднее, что США и Европе вскоре придется принимать ключевое решение по Украине. При этом... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T10:05+0300

2024-05-29T10:05+0300

2024-05-29T10:21+0300

спецоперация на украине

запад

россия

украина

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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российские войска уверенно продвигаются на поле боя, становится все очевиднее, что США и Европе вскоре придется принимать ключевое решение по Украине. При этом осталось лишь два варианта, которые оба плохие, причем один страшный, а второй — нереальный. Похоже, Запад угодили в ловушку. Об этом пишет Advance. В качестве первого варианта авторы материала рассмотрели победу Украина. Они отметили, что Киев уже неспособен выиграть в конфликте самостоятельно. Также нет смысла ожидать от использования какого-либо нового вооружения, что оно "переломит ход" конфликта. Россия просто сильнее по всем параметрам и наносит ВСУ поражение за поражением. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВторой вариант — сделать конфликт интернациональным, направив в зону боевых действий иностранные войска, предполагает Advance. Но, чтобы Киев "победил" в такой ситуации, требуется, чтобы Москва согласилась на ряд писаных и неписаных правил о ведении конфликта. Например, чтобы боевые действия шли только на украинской территории, не должна наносить удары по странам, войска которых вошли на Украину, не должна прибегать к применению ядерного оружия. Россия на такой мир не согласится, а это "прямой путь к третьей мировой войне", предупреждают авторы материала.Таким образом, один из указанных вариантов пугает, а второй нереалистичный и решение будет принято под давлением военных действий и времени, полагает Advance. Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240528/svo-848620745.html

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запад, россия, украина