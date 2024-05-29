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Минфин ожидает рост нефтегазовых доходов в 2024 году - 29.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240529/minfin-848644880.html
Минфин ожидает рост нефтегазовых доходов в 2024 году
Минфин ожидает рост нефтегазовых доходов в 2024 году - 29.05.2024, ПРАЙМ
Минфин ожидает рост нефтегазовых доходов в 2024 году
Минфин РФ ожидает ненефтегазовые доходы в 2024 году выше, чем утверждено законом о бюджете, - экономика с начала года динамично растет, так же растет и доходная | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T14:21+0300
2024-05-29T14:21+0300
экономика
минфин
нефтегазовые доходы
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает ненефтегазовые доходы в 2024 году выше, чем утверждено законом о бюджете, - экономика с начала года динамично растет, так же растет и доходная база, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев. "Мы видим, что с начала года экономика растет более динамично, соответственно, доходная база тоже более динамично растет. Правительство в лице Минэкономразвития меняло прогноз на этот год, и при расчете доходов учтем этот измененный прогноз. Это означает более высокие ненефтегазовые доходы", - ответил Колычев на вопрос об изменении основных параметров федерального бюджета после внесения поправок. Конкретный объем превышения ненефтегазовых доходов замминистра не уточнил, ответив, что называть цифры "преждевременно". Во вторник Минфин сообщил, что внес в правительство России пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. "В соответствии с правилом, у правительства есть возможность предложить на увеличение ненефтегазовых доходов увеличить расходы. В расходной части это в основном касается мер, обозначенных президентом в послании", - добавил Колычев. Минэкономразвития в апреле повысило прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,8% с 2,3%. Как говорил глава ведомства Максим Решетников, основным фактором роста остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос.
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минфин, нефтегазовые доходы
Экономика, МИНФИН, нефтегазовые доходы
14:21 29.05.2024
 
Минфин ожидает рост нефтегазовых доходов в 2024 году

Минфин ожидает в 2024 году ненефтегазовые доходы выше, чем заложено в бюджет

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает ненефтегазовые доходы в 2024 году выше, чем утверждено законом о бюджете, - экономика с начала года динамично растет, так же растет и доходная база, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
"Мы видим, что с начала года экономика растет более динамично, соответственно, доходная база тоже более динамично растет. Правительство в лице Минэкономразвития меняло прогноз на этот год, и при расчете доходов учтем этот измененный прогноз. Это означает более высокие ненефтегазовые доходы", - ответил Колычев на вопрос об изменении основных параметров федерального бюджета после внесения поправок.
Конкретный объем превышения ненефтегазовых доходов замминистра не уточнил, ответив, что называть цифры "преждевременно".
Во вторник Минфин сообщил, что внес в правительство России пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.
"В соответствии с правилом, у правительства есть возможность предложить на увеличение ненефтегазовых доходов увеличить расходы. В расходной части это в основном касается мер, обозначенных президентом в послании", - добавил Колычев.
Минэкономразвития в апреле повысило прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,8% с 2,3%. Как говорил глава ведомства Максим Решетников, основным фактором роста остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос.
 
ЭкономикаМИНФИНнефтегазовые доходы
 
 
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