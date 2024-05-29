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Минфин ожидает рост нефтегазовых доходов в 2024 году

Минфин ожидает рост нефтегазовых доходов в 2024 году - 29.05.2024, ПРАЙМ

Минфин ожидает рост нефтегазовых доходов в 2024 году

Минфин РФ ожидает ненефтегазовые доходы в 2024 году выше, чем утверждено законом о бюджете, - экономика с начала года динамично растет, так же растет и доходная | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T14:21+0300

2024-05-29T14:21+0300

2024-05-29T14:21+0300

экономика

минфин

нефтегазовые доходы

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает ненефтегазовые доходы в 2024 году выше, чем утверждено законом о бюджете, - экономика с начала года динамично растет, так же растет и доходная база, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев. "Мы видим, что с начала года экономика растет более динамично, соответственно, доходная база тоже более динамично растет. Правительство в лице Минэкономразвития меняло прогноз на этот год, и при расчете доходов учтем этот измененный прогноз. Это означает более высокие ненефтегазовые доходы", - ответил Колычев на вопрос об изменении основных параметров федерального бюджета после внесения поправок. Конкретный объем превышения ненефтегазовых доходов замминистра не уточнил, ответив, что называть цифры "преждевременно". Во вторник Минфин сообщил, что внес в правительство России пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. "В соответствии с правилом, у правительства есть возможность предложить на увеличение ненефтегазовых доходов увеличить расходы. В расходной части это в основном касается мер, обозначенных президентом в послании", - добавил Колычев. Минэкономразвития в апреле повысило прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,8% с 2,3%. Как говорил глава ведомства Максим Решетников, основным фактором роста остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос.

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минфин, нефтегазовые доходы