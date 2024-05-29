https://1prime.ru/20240529/naemnik-848642824.html

Наемник из Франции раскрыл, зачем иностранцы едут воевать на Украину

Наемник из Франции раскрыл, зачем иностранцы едут воевать на Украину - 29.05.2024, ПРАЙМ

Наемник из Франции раскрыл, зачем иностранцы едут воевать на Украину

Наемник из Франции сообщил, что многие иностранцы приезжают воевать на Украину только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok. Об этом он рассказал в... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T13:51+0300

2024-05-29T13:51+0300

2024-05-29T13:53+0300

спецоперация на украине

украина

франция

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Наемник из Франции сообщил, что многие иностранцы приезжают воевать на Украину только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом France 2."К нам пришло очень много так называемых тиктокеров, они приходят (в легион – ред.), чтобы записывать видео. Я называю их клоунами, они тратят снаряды, которые нужны на фронте. Жаль, когда их растрачивают ради трех видео в TikTok",— отметил он.Согласно данным агентства РИА Новости, могилы иностранных наемников, которые сражались на стороне Киева, были найдены в разных странах, таких как Польша, Франция, Германия, США и страны Балтии.По словам директора первого европейского департамента МИД России Артема Студенникова, во Франции проводилась агитационная кампания по набору наемников для пополнения так называемого интернационального легиона территориальной обороны Украины или формирования из них автономных подразделений.

https://1prime.ru/20240523/naemnik-848456666.html

украина

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украина, франция