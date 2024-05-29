Рынок нефти вступает в самое необычное лето - 29.05.2024, ПРАЙМ
Рынок нефти вступает в самое необычное лето
За прошлую неделю стоимость барреля упала более чем на 2%, и это была третья подряд неделя снижения нефти. К началу новой недели мая цены на нефть сорта Brent... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T08:00+0300
2024-05-29T08:00+0300
2024-05-29T08:00+0300
мнения аналитиков
мировой спрос на нефть
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За прошлую неделю стоимость барреля упала более чем на 2%, и это была третья подряд неделя снижения нефти. К началу новой недели мая цены на нефть сорта Brent консолидируются около $83 за баррель.Основным фактором, благодаря которому "бычий" рынок сменился фазой снижения, начиная с апреля, является пересмотр значимости геополитической премии в сырьевых ценах. На Ближнем Востоке все так же идет плотная дипломатическая работа по прекращению огня. Ситуация в Красном море тоже пока относительно спокойная. Все это сокращает премию за риск в составе нефтяных цен.Из ближайших событий мы выделяем предстоящую встречу ОПЕК+ в будущее воскресенье. Ожидается, что квоты на добычу пока останутся без изменений, но интерес будет прикован к прогнозам по спросу и предложению на второе полугодие. В третьем квартале, вероятно, поставки энергоносителей останутся на текущих значениях с тем, что Россия, Казахстан и Ирак выровняют свои параметры.Впереди первые летние выходные, которые в США ознаменуют начало автомобильного сезона. Есть прогноз, согласно которому этот летний сезон будет в Штатах динамичным - количество автомобильных поездок может превысить доковидные уровни. Однако рост эффективности использования топлива вкупе с большим прогрессом ниши электроавтомобилей могут держать спрос на нефть слабым. Тем не менее, здесь есть яркий противовес - авиаперевозки. Сезон точно будет интересным.Позиции доллара США держатся относительно крепкими, что может препятствовать росту цен на нефть. В моменты укрепления американской валюты покупка сырьевых товаров представляется менее привлекательной.В долгосрочной перспективе мы видим уровень 85 долларов за баррель как равновесный и устойчивый.Эксперт - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
За прошлую неделю стоимость барреля упала более чем на 2%, и это была третья подряд неделя снижения нефти. К началу новой недели мая цены на нефть сорта Brent консолидируются около $83 за баррель.
Основным фактором, благодаря которому "бычий" рынок сменился фазой снижения, начиная с апреля, является пересмотр значимости геополитической премии в сырьевых ценах. На Ближнем Востоке все так же идет плотная дипломатическая работа по прекращению огня. Ситуация в Красном море тоже пока относительно спокойная. Все это сокращает премию за риск в составе нефтяных цен.
Из ближайших событий мы выделяем предстоящую встречу ОПЕК+ в будущее воскресенье. Ожидается, что квоты на добычу пока останутся без изменений, но интерес будет прикован к прогнозам по спросу и предложению на второе полугодие. В третьем квартале, вероятно, поставки энергоносителей останутся на текущих значениях с тем, что Россия, Казахстан и Ирак выровняют свои параметры.
Впереди первые летние выходные, которые в США ознаменуют начало автомобильного сезона. Есть прогноз, согласно которому этот летний сезон будет в Штатах динамичным - количество автомобильных поездок может превысить доковидные уровни. Однако рост эффективности использования топлива вкупе с большим прогрессом ниши электроавтомобилей могут держать спрос на нефть слабым. Тем не менее, здесь есть яркий противовес - авиаперевозки. Сезон точно будет интересным.
Позиции доллара США держатся относительно крепкими, что может препятствовать росту цен на нефть. В моменты укрепления американской валюты покупка сырьевых товаров представляется менее привлекательной.
В долгосрочной перспективе мы видим уровень 85 долларов за баррель как равновесный и устойчивый.
Эксперт - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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