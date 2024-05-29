Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок нефти вступает в самое необычное лето - 29.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240529/neft-848607106.html
Рынок нефти вступает в самое необычное лето
Рынок нефти вступает в самое необычное лето - 29.05.2024, ПРАЙМ
Рынок нефти вступает в самое необычное лето
За прошлую неделю стоимость барреля упала более чем на 2%, и это была третья подряд неделя снижения нефти. К началу новой недели мая цены на нефть сорта Brent... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T08:00+0300
2024-05-29T08:00+0300
мнения аналитиков
мировой спрос на нефть
экспортные цены на нефть
сделка опек+
?1716958801
За прошлую неделю стоимость барреля упала более чем на 2%, и это была третья подряд неделя снижения нефти. К началу новой недели мая цены на нефть сорта Brent консолидируются около $83 за баррель.Основным фактором, благодаря которому "бычий" рынок сменился фазой снижения, начиная с апреля, является пересмотр значимости геополитической премии в сырьевых ценах. На Ближнем Востоке все так же идет плотная дипломатическая работа по прекращению огня. Ситуация в Красном море тоже пока относительно спокойная. Все это сокращает премию за риск в составе нефтяных цен.Из ближайших событий мы выделяем предстоящую встречу ОПЕК+ в будущее воскресенье. Ожидается, что квоты на добычу пока останутся без изменений, но интерес будет прикован к прогнозам по спросу и предложению на второе полугодие. В третьем квартале, вероятно, поставки энергоносителей останутся на текущих значениях с тем, что Россия, Казахстан и Ирак выровняют свои параметры.Впереди первые летние выходные, которые в США ознаменуют начало автомобильного сезона. Есть прогноз, согласно которому этот летний сезон будет в Штатах динамичным - количество автомобильных поездок может превысить доковидные уровни. Однако рост эффективности использования топлива вкупе с большим прогрессом ниши электроавтомобилей могут держать спрос на нефть слабым. Тем не менее, здесь есть яркий противовес - авиаперевозки. Сезон точно будет интересным.Позиции доллара США держатся относительно крепкими, что может препятствовать росту цен на нефть. В моменты укрепления американской валюты покупка сырьевых товаров представляется менее привлекательной.В долгосрочной перспективе мы видим уровень 85 долларов за баррель как равновесный и устойчивый.Эксперт - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Дмитрий Скрябин
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg
Дмитрий Скрябин
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мировой спрос на нефть, экспортные цены на нефть, сделка опек+
Мнения аналитиков, мировой спрос на нефть, экспортные цены на нефть, Сделка ОПЕК+
08:00 29.05.2024
 
Рынок нефти вступает в самое необычное лето

Управляющий УК "Альфа-Капитал" Скрябин: рынок нефти ждет интересное лето

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Дмитрий Скрябин, УК Альфа-Капитал
Дмитрий Скрябин
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
Все материалы
За прошлую неделю стоимость барреля упала более чем на 2%, и это была третья подряд неделя снижения нефти. К началу новой недели мая цены на нефть сорта Brent консолидируются около $83 за баррель.
Основным фактором, благодаря которому "бычий" рынок сменился фазой снижения, начиная с апреля, является пересмотр значимости геополитической премии в сырьевых ценах. На Ближнем Востоке все так же идет плотная дипломатическая работа по прекращению огня. Ситуация в Красном море тоже пока относительно спокойная. Все это сокращает премию за риск в составе нефтяных цен.
Из ближайших событий мы выделяем предстоящую встречу ОПЕК+ в будущее воскресенье. Ожидается, что квоты на добычу пока останутся без изменений, но интерес будет прикован к прогнозам по спросу и предложению на второе полугодие. В третьем квартале, вероятно, поставки энергоносителей останутся на текущих значениях с тем, что Россия, Казахстан и Ирак выровняют свои параметры.
Впереди первые летние выходные, которые в США ознаменуют начало автомобильного сезона. Есть прогноз, согласно которому этот летний сезон будет в Штатах динамичным - количество автомобильных поездок может превысить доковидные уровни. Однако рост эффективности использования топлива вкупе с большим прогрессом ниши электроавтомобилей могут держать спрос на нефть слабым. Тем не менее, здесь есть яркий противовес - авиаперевозки. Сезон точно будет интересным.
Позиции доллара США держатся относительно крепкими, что может препятствовать росту цен на нефть. В моменты укрепления американской валюты покупка сырьевых товаров представляется менее привлекательной.
В долгосрочной перспективе мы видим уровень 85 долларов за баррель как равновесный и устойчивый.
Эксперт - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковмировой спрос на нефтьэкспортные цены на нефтьСделка ОПЕК+
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала