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СМИ: индийский нефтяной гигант будет закупать российскую нефть в рублях
СМИ: индийский нефтяной гигант будет закупать российскую нефть в рублях - 29.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: индийский нефтяной гигант будет закупать российскую нефть в рублях
Индийская компания Reliance Industries, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, подписала годовую сделку с "Роснефтью" на покупку не менее | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T15:50+0300
2024-05-29T15:50+0300
2024-05-29T15:54+0300
энергетика
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Индийская компания Reliance Industries, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, подписала годовую сделку с "Роснефтью" на покупку не менее трех миллионов баррелей нефти в месяц в рублях, пишет Reuters."Переход на платежи в рублях стал следствием того, что президент России Владимир Путин призвал Москву и ее торговых партнеров найти альтернативы западной финансовой системе, чтобы облегчить торговлю в условиях санкций", — говорится в публикации.Reuters заметил, что платежи будут проводиться через индийский HDFC Bank и российский Газпромбанк.Согласно изданию, договор с "Роснефтью" позволит Reliance Industries закупать нефть с дисконтом в то время, когда члены ОПЕК+, как ожидается, продлят добровольное сокращение поставок после июня.В условиях сделки отмечается, что Reliance закупит две партии нефти Urals объемом около миллиона баррелей с возможностью ежемесячно приобретать еще четыре партии со скидкой в три доллара за баррель к ближневосточному эталону Dubai.В агентстве отметили, что Индия является стратегическим партнером "Роснефти". Сотрудничество с индийскими компаниями включает проекты в области добычи, нефтепереработки и торговли нефтью и нефтепродуктами.
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индия, россия, нефть, рубль
Энергетика, ИНДИЯ, РОССИЯ, Нефть, рубль
СМИ: индийский нефтяной гигант будет закупать российскую нефть в рублях
Reuters: Reliance заключила сделку с "Роснефтью" на закупку нефти в рублях
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ.
Индийская компания Reliance Industries, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, подписала годовую сделку с "Роснефтью" на покупку не менее трех миллионов баррелей нефти в месяц в рублях, пишет
Reuters.
"Переход на платежи в рублях стал следствием того, что президент России Владимир Путин призвал Москву и ее торговых партнеров найти альтернативы западной финансовой системе, чтобы облегчить торговлю в условиях санкций", — говорится в публикации.
Reuters заметил, что платежи будут проводиться через индийский HDFC Bank и российский Газпромбанк.
Согласно изданию, договор с "Роснефтью" позволит Reliance Industries закупать нефть с дисконтом в то время, когда члены ОПЕК+, как ожидается, продлят добровольное сокращение поставок после июня.
В условиях сделки отмечается, что Reliance закупит две партии нефти Urals объемом около миллиона баррелей с возможностью ежемесячно приобретать еще четыре партии со скидкой в три доллара за баррель к ближневосточному эталону Dubai.
В агентстве отметили, что Индия является стратегическим партнером "Роснефти". Сотрудничество с индийскими компаниями включает проекты в области добычи, нефтепереработки и торговли нефтью и нефтепродуктами.
Индия рекордно увеличила закупки российской нефти, пишет СМИ