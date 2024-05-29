https://1prime.ru/20240529/oil-848647747.html

СМИ: индийский нефтяной гигант будет закупать российскую нефть в рублях

СМИ: индийский нефтяной гигант будет закупать российскую нефть в рублях - 29.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: индийский нефтяной гигант будет закупать российскую нефть в рублях

Индийская компания Reliance Industries, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, подписала годовую сделку с "Роснефтью" на покупку не менее | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T15:50+0300

2024-05-29T15:50+0300

2024-05-29T15:54+0300

энергетика

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Индийская компания Reliance Industries, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, подписала годовую сделку с "Роснефтью" на покупку не менее трех миллионов баррелей нефти в месяц в рублях, пишет Reuters."Переход на платежи в рублях стал следствием того, что президент России Владимир Путин призвал Москву и ее торговых партнеров найти альтернативы западной финансовой системе, чтобы облегчить торговлю в условиях санкций", — говорится в публикации.Reuters заметил, что платежи будут проводиться через индийский HDFC Bank и российский Газпромбанк.Согласно изданию, договор с "Роснефтью" позволит Reliance Industries закупать нефть с дисконтом в то время, когда члены ОПЕК+, как ожидается, продлят добровольное сокращение поставок после июня.В условиях сделки отмечается, что Reliance закупит две партии нефти Urals объемом около миллиона баррелей с возможностью ежемесячно приобретать еще четыре партии со скидкой в три доллара за баррель к ближневосточному эталону Dubai.В агентстве отметили, что Индия является стратегическим партнером "Роснефти". Сотрудничество с индийскими компаниями включает проекты в области добычи, нефтепереработки и торговли нефтью и нефтепродуктами.

https://1prime.ru/20240503/oil-847883942.html

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индия, россия, нефть, рубль