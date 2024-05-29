https://1prime.ru/20240529/palladiy-848652447.html

Российский палладий преодолел влияние санкций, заявили аналитики

Российский палладий преодолел влияние санкций, заявили аналитики - 29.05.2024, ПРАЙМ

Российский палладий преодолел влияние санкций, заявили аналитики

Переход на альтернативных поставщиков оборудования помог российской палладиевой индустрии преодолеть влияние санкций, в долгосрочной перспективе ожидается... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T17:49+0300

2024-05-29T17:49+0300

2024-05-29T17:49+0300

россия

палладий

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/81/842088198_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_8129de353dfe21f1729e669a08f018b9.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Переход на альтернативных поставщиков оборудования помог российской палладиевой индустрии преодолеть влияние санкций, в долгосрочной перспективе ожидается восстановление добычи, отмечают аналитики Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC). "В то время как санкции привели к снижению российской добычи на 3% в 2023 году, переход на альтернативных поставщиков оборудования, похоже, сумел переломить этот тренд, приведя к восстановлению добычи на 3% в годовом выражении в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года. Россия не сбилась с курса на фоне введения санкций", - сказано в материалах совета. "С учетом этого мы ожидаем, что российское производство постепенно нормализуется в долгосрочной перспективе, вернувшись к 4-летнему скользящему среднему значению в 2,731 тысячи унций", - ожидают аналитики. Специалисты совета ожидают, что мировые запасы палладия снизятся на 6% по итогам текущего года. Согласно их прогнозу, в 2024-2028 году среднегодовой объем добычи составит 6,469 тысячи унций.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, палладий