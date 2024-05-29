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Российский палладий преодолел влияние санкций, заявили аналитики - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Российский палладий преодолел влияние санкций, заявили аналитики
Российский палладий преодолел влияние санкций, заявили аналитики - 29.05.2024, ПРАЙМ
Российский палладий преодолел влияние санкций, заявили аналитики
Переход на альтернативных поставщиков оборудования помог российской палладиевой индустрии преодолеть влияние санкций, в долгосрочной перспективе ожидается... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T17:49+0300
2024-05-29T17:49+0300
россия
палладий
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Переход на альтернативных поставщиков оборудования помог российской палладиевой индустрии преодолеть влияние санкций, в долгосрочной перспективе ожидается восстановление добычи, отмечают аналитики Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC). "В то время как санкции привели к снижению российской добычи на 3% в 2023 году, переход на альтернативных поставщиков оборудования, похоже, сумел переломить этот тренд, приведя к восстановлению добычи на 3% в годовом выражении в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года. Россия не сбилась с курса на фоне введения санкций", - сказано в материалах совета. "С учетом этого мы ожидаем, что российское производство постепенно нормализуется в долгосрочной перспективе, вернувшись к 4-летнему скользящему среднему значению в 2,731 тысячи унций", - ожидают аналитики. Специалисты совета ожидают, что мировые запасы палладия снизятся на 6% по итогам текущего года. Согласно их прогнозу, в 2024-2028 году среднегодовой объем добычи составит 6,469 тысячи унций.
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россия, палладий
РОССИЯ, палладий
17:49 29.05.2024
 
Российский палладий преодолел влияние санкций, заявили аналитики

Аналитики WPIC: российский палладий "преодолел" влияние западных санкций

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркировка слитка палладия высшей пробы 99,98% чистоты
Маркировка слитка палладия высшей пробы 99,98% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Переход на альтернативных поставщиков оборудования помог российской палладиевой индустрии преодолеть влияние санкций, в долгосрочной перспективе ожидается восстановление добычи, отмечают аналитики Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC).
"В то время как санкции привели к снижению российской добычи на 3% в 2023 году, переход на альтернативных поставщиков оборудования, похоже, сумел переломить этот тренд, приведя к восстановлению добычи на 3% в годовом выражении в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года. Россия не сбилась с курса на фоне введения санкций", - сказано в материалах совета.
"С учетом этого мы ожидаем, что российское производство постепенно нормализуется в долгосрочной перспективе, вернувшись к 4-летнему скользящему среднему значению в 2,731 тысячи унций", - ожидают аналитики.
Специалисты совета ожидают, что мировые запасы палладия снизятся на 6% по итогам текущего года. Согласно их прогнозу, в 2024-2028 году среднегодовой объем добычи составит 6,469 тысячи унций.
 
РОССИЯпалладий
 
 
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