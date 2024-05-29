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Водителям назвали привычки, из-за которых автомобиль постоянно ломается
Водителям назвали привычки, из-за которых автомобиль постоянно ломается - 29.05.2024, ПРАЙМ
Водителям назвали привычки, из-за которых автомобиль постоянно ломается
Одна из серьезнейших ошибок водителя - езда на почти пустом баке. В старых транспортных средствах топливный насос в такой ситуации работает на износ. В... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T12:18+0300
2024-05-29T12:18+0300
2024-05-29T12:18+0300
авто
водители
ошибка
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Одна из серьезнейших ошибок водителя - езда на почти пустом баке. В старых транспортных средствах топливный насос в такой ситуации работает на износ. В современных - в систему может попасть осадок из бака, что грозит серьёзными поломками, сообщает naavtotrasse.ru.Еще одна распространенная техническая ошибка - передвижение с постоянно нажатой педалью сцепления. А также игнорирование стояночного тормоза при парковке. остановка автомобиля даже на небольшом уклоне создает лишнюю нагрузку на трансмиссию.Попытки прижаться ближе к бордюру также чреваты проблемами. Стоить избегать касания колесами этих искусственных ограждений, поскольку это может привести к повреждению покрышек. И, наконец, пренебрежение прогревом двигателя перед началом движения - категорически недопустимо, ведь такой подход ускоряет износ мотора.Ранее эксперты называли еще одну распространенную ошибку - неполный выжим педали сцепления во время переключения. Это приводит к деформации зубьев синхронизатора, повышенному износу кулисы рычага, а также проблемам с блокировочными кольцами.
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авто, водители, ошибка
Водителям назвали привычки, из-за которых автомобиль постоянно ломается
naavtotrasse: пять привычек, из-за которых автомобиль постоянно ломается
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ.
Одна из серьезнейших ошибок водителя - езда на почти пустом баке. В старых транспортных средствах топливный насос в такой ситуации работает на износ. В современных - в систему может попасть осадок из бака, что грозит серьёзными поломками, сообщает naavtotrasse.ru
.
Еще одна распространенная техническая ошибка - передвижение с постоянно нажатой педалью сцепления. А также игнорирование стояночного тормоза при парковке. остановка автомобиля даже на небольшом уклоне создает лишнюю нагрузку на трансмиссию.
Попытки прижаться ближе к бордюру также чреваты проблемами. Стоить избегать касания колесами этих искусственных ограждений, поскольку это может привести к повреждению покрышек. И, наконец, пренебрежение прогревом двигателя перед началом движения - категорически недопустимо, ведь такой подход ускоряет износ мотора.
Ранее эксперты называли еще одну распространенную ошибку - неполный выжим педали сцепления во время переключения. Это приводит к деформации зубьев синхронизатора, повышенному износу кулисы рычага, а также проблемам с блокировочными кольцами.
Названы четыре ошибки, которые убьют автомобиль на "механике"