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Водителям назвали привычки, из-за которых автомобиль постоянно ломается

Водителям назвали привычки, из-за которых автомобиль постоянно ломается - 29.05.2024, ПРАЙМ

Водителям назвали привычки, из-за которых автомобиль постоянно ломается

Одна из серьезнейших ошибок водителя - езда на почти пустом баке. В старых транспортных средствах топливный насос в такой ситуации работает на износ. В... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T12:18+0300

2024-05-29T12:18+0300

2024-05-29T12:18+0300

авто

водители

ошибка

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Одна из серьезнейших ошибок водителя - езда на почти пустом баке. В старых транспортных средствах топливный насос в такой ситуации работает на износ. В современных - в систему может попасть осадок из бака, что грозит серьёзными поломками, сообщает naavtotrasse.ru.Еще одна распространенная техническая ошибка - передвижение с постоянно нажатой педалью сцепления. А также игнорирование стояночного тормоза при парковке. остановка автомобиля даже на небольшом уклоне создает лишнюю нагрузку на трансмиссию.Попытки прижаться ближе к бордюру также чреваты проблемами. Стоить избегать касания колесами этих искусственных ограждений, поскольку это может привести к повреждению покрышек. И, наконец, пренебрежение прогревом двигателя перед началом движения - категорически недопустимо, ведь такой подход ускоряет износ мотора.Ранее эксперты называли еще одну распространенную ошибку - неполный выжим педали сцепления во время переключения. Это приводит к деформации зубьев синхронизатора, повышенному износу кулисы рычага, а также проблемам с блокировочными кольцами.

https://1prime.ru/20240517/mekhanika-848274472.html

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авто, водители, ошибка