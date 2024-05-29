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Олаф Шольц все-таки выступает за удары вглубь России, пишет Politico

Олаф Шольц все-таки выступает за удары вглубь России, пишет Politico - 29.05.2024, ПРАЙМ

Олаф Шольц все-таки выступает за удары вглубь России, пишет Politico

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за разрешение Украине наносить удары вглубь территории Рогссии натовским оружием, пишет Politico, ссылаясь на данные... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T22:54+0300

2024-05-29T22:54+0300

2024-05-29T22:58+0300

спецоперация на украине

олаф шольц

ракетные удары

россия

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за разрешение Украине наносить удары вглубь территории Рогссии натовским оружием, пишет Politico, ссылаясь на данные источника. Как указывается в публикации издания, "человек, знакомый с позицией правительства Германии, также сообщил, не вдаваясь в подробности, что Шольц выступает в пользу использования западного оружия против целей внутри России". При этом правительство ФРГ, согласно заявлению его официального представителя Штеффена Хебештрайта, не может прокомментировать вопрос, вправе ли Киев наносить удары вглубь территории Российской Федерации, поскольку это - часть конфиденциальных договоренностей стран-партнеров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Шольцем заявил , что Киеву следует разрешить совершать удары по Российской Федерации. И немецкий канцлер никак не оспорил это заявлением, а лишь отметил, что Украина имеет законное право на защиту.

https://1prime.ru/20240529/bayden-848646567.html

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олаф шольц, ракетные удары, россия