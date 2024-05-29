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Олаф Шольц все-таки выступает за удары вглубь России, пишет Politico
Олаф Шольц все-таки выступает за удары вглубь России, пишет Politico - 29.05.2024, ПРАЙМ
Олаф Шольц все-таки выступает за удары вглубь России, пишет Politico
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за разрешение Украине наносить удары вглубь территории Рогссии натовским оружием, пишет Politico, ссылаясь на данные... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T22:54+0300
2024-05-29T22:54+0300
2024-05-29T22:58+0300
спецоперация на украине
олаф шольц
ракетные удары
россия
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за разрешение Украине наносить удары вглубь территории Рогссии натовским оружием, пишет Politico, ссылаясь на данные источника. Как указывается в публикации издания, "человек, знакомый с позицией правительства Германии, также сообщил, не вдаваясь в подробности, что Шольц выступает в пользу использования западного оружия против целей внутри России". При этом правительство ФРГ, согласно заявлению его официального представителя Штеффена Хебештрайта, не может прокомментировать вопрос, вправе ли Киев наносить удары вглубь территории Российской Федерации, поскольку это - часть конфиденциальных договоренностей стран-партнеров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Шольцем заявил , что Киеву следует разрешить совершать удары по Российской Федерации. И немецкий канцлер никак не оспорил это заявлением, а лишь отметил, что Украина имеет законное право на защиту.
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олаф шольц, ракетные удары, россия
Спецоперация на Украине, Олаф Шольц, ракетные удары, РОССИЯ
Олаф Шольц все-таки выступает за удары вглубь России, пишет Politico
Politico: Шольц хочет разрешить Киеву бить западным оружием вглубь России
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за разрешение Украине наносить удары вглубь территории Рогссии натовским оружием, пишет Politico
, ссылаясь на данные источника.
Как указывается в публикации издания, "человек, знакомый с позицией правительства Германии, также сообщил, не вдаваясь в подробности, что Шольц выступает в пользу использования западного оружия против целей внутри России".
При этом правительство ФРГ, согласно заявлению его официального представителя Штеффена Хебештрайта, не может прокомментировать вопрос, вправе ли Киев наносить удары вглубь территории Российской Федерации, поскольку это - часть конфиденциальных договоренностей стран-партнеров.
Отпустить поводок. На Западе ждут от Байдена разрешения на удары по России
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Шольцем заявил , что Киеву следует разрешить совершать удары по Российской Федерации. И немецкий канцлер никак не оспорил это заявлением, а лишь отметил, что Украина имеет законное право на защиту.