https://1prime.ru/20240529/solaris-848638016.html
В России начались продажи нового Hyundai Solaris от 1,9 млн рублей
В России начались продажи нового Hyundai Solaris от 1,9 млн рублей - 29.05.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи нового Hyundai Solaris от 1,9 млн рублей
Седан Hyundai Solaris, который зимой вернулся на петербургский конвейер, появился в России и в другой сборке. На одном из классифайдов в продаже сотня таких... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T12:26+0300
2024-05-29T12:26+0300
2024-05-29T12:27+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Седан Hyundai Solaris, который зимой вернулся на петербургский конвейер, появился в России и в другой сборке. На одном из классифайдов в продаже сотня таких машин, цены стартуют от 1,9 миллиона рублей, выяснили "Автоновости дня".Самый дешевый из них — за 1 899 000 рублей — привезен из Казахстана и сейчас продается в Новошахтинске Ростовской области.Завод полного цикла Hyundai в Санкт - Петербурге начал выпускать автомобили в январе 2011 года. В предприятие мощностью 200 тысяч автомобилей в год инвестировали более миллиарда долларов. В марте 2022-го производство приостановили из-за проблем с поставками комплектующих. Запасы популярных моделей южнокорейского бренда у дилеров иссякли к весне 2023-го. А осенью того же года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что петербургский завод планирует приобрести местный инвестор.Автоэксперты не исключали , что владелец завода через Китай сумеет договориться с корейцами и продолжить выпуск известных нам авто под новым брендом. Сейчас под брендом Solaris выпускаются седан Solaris HS, кроссовер Solaris HC, седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX, которые по сути являются известными нам Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Rio X.
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авто, hyundai
В России начались продажи нового Hyundai Solaris от 1,9 млн рублей
"Автоновости дня": в России начались продажи нового Hyundai Solaris от 1,9 млн
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ.
Седан Hyundai Solaris, который зимой вернулся на петербургский конвейер, появился в России и в другой сборке. На одном из классифайдов в продаже сотня таких машин, цены стартуют от 1,9 миллиона рублей, выяснили "Автоновости дня"
.
Самый дешевый из них — за 1 899 000 рублей — привезен из Казахстана и сейчас продается в Новошахтинске Ростовской области.
Завод полного цикла Hyundai в Санкт - Петербурге начал выпускать автомобили в январе 2011 года. В предприятие мощностью 200 тысяч автомобилей в год инвестировали более миллиарда долларов. В марте 2022-го производство приостановили из-за проблем с поставками комплектующих. Запасы популярных моделей южнокорейского бренда у дилеров иссякли к весне 2023-го. А осенью того же года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что петербургский завод планирует приобрести местный инвестор.
Автоэксперты не исключали , что владелец завода через Китай сумеет договориться с корейцами и продолжить выпуск известных нам авто под новым брендом. Сейчас под брендом Solaris выпускаются седан Solaris HS, кроссовер Solaris HC, седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX, которые по сути являются известными нам Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Rio X.
Дайте такой же, но русский. Почему наш автопром на самом деле китайский