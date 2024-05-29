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Запад переживает: новый плацдарм России на Украине – этого уже не изменить - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Запад переживает: новый плацдарм России на Украине – этого уже не изменить
Запад переживает: новый плацдарм России на Украине – этого уже не изменить - 29.05.2024, ПРАЙМ
Запад переживает: новый плацдарм России на Украине – этого уже не изменить
Вооруженные силы России создали себе плацдарм в Харьковской области - и этого уже не изменить. Интенсивность боев на этом участке фронта к сегодняшнему дню... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T16:15+0300
2024-05-29T16:16+0300
спецоперация на украине
вс россии
харьковская область
всу
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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Вооруженные силы России создали себе плацдарм в Харьковской области - и этого уже не изменить. Интенсивность боев на этом участке фронта к сегодняшнему дню немного ослабла, однако россияне по-прежнему владеют инициативой, пишет в материале для чешского издания Seznam zprávy обозреватель Матоуш Лазневский.По его наблюдениям, российские войска в настоящий момент наносят удары в Харьковской области реже, чем это было две недели назад, но возможностей для контратак у ВСУ все равно не оставляют."Иными словами, российский "плацдарм" на украинской территории в обозримом будущем никуда не денется, - констатирует Лазневский и тут же добавляет Киеву оптимизма. - Однако пока он хотя бы не увеличивается".В западной части этого участка фронта россияне стремятся продвинуться в направлении населенного пункта села Липцы. А в восточной идет сражение за Волчанск. Как и прежде, отмечает обозреватель, здесь более активны ВС России, но сегодня, на его взгляд, уже не ощущается такого преимущества россиян, как это было в начале российского наступление на харьковском направлении.Вместе с тем Лазневский пишет, что украинцы несут значительные потери в технике, и винит в этом "неэффективную украинскую оборону", "плохую украинскую подготовку" и даже ландшафт местности.В заключение же журналист признается, что "пока не до конца ясно", чем обернется удар России на харьковском направлении, и лишь пытается прочитать мысли российского командования: "Россия вероятно, надеется, что истощит силы украинкой армии быстрее". После чего делает такой прогноз: "Все станет понятно в ближайшие недели и месяцы".
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вс россии, харьковская область, всу
Спецоперация на Украине, ВС России, Харьковская область, ВСУ
16:15 29.05.2024 (обновлено: 16:16 29.05.2024)
 
Запад переживает: новый плацдарм России на Украине – этого уже не изменить

Seznam zprávy: Россия создала себе новый выгодный плацдарм в Харьковской области

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Вооруженные силы России создали себе плацдарм в Харьковской области - и этого уже не изменить. Интенсивность боев на этом участке фронта к сегодняшнему дню немного ослабла, однако россияне по-прежнему владеют инициативой, пишет в материале для чешского издания Seznam zprávy обозреватель Матоуш Лазневский.
По его наблюдениям, российские войска в настоящий момент наносят удары в Харьковской области реже, чем это было две недели назад, но возможностей для контратак у ВСУ все равно не оставляют.
"Иными словами, российский "плацдарм" на украинской территории в обозримом будущем никуда не денется, - констатирует Лазневский и тут же добавляет Киеву оптимизма. - Однако пока он хотя бы не увеличивается".
В западной части этого участка фронта россияне стремятся продвинуться в направлении населенного пункта села Липцы. А в восточной идет сражение за Волчанск. Как и прежде, отмечает обозреватель, здесь более активны ВС России, но сегодня, на его взгляд, уже не ощущается такого преимущества россиян, как это было в начале российского наступление на харьковском направлении.
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Вместе с тем Лазневский пишет, что украинцы несут значительные потери в технике, и винит в этом "неэффективную украинскую оборону", "плохую украинскую подготовку" и даже ландшафт местности.
В заключение же журналист признается, что "пока не до конца ясно", чем обернется удар России на харьковском направлении, и лишь пытается прочитать мысли российского командования: "Россия вероятно, надеется, что истощит силы украинкой армии быстрее". После чего делает такой прогноз: "Все станет понятно в ближайшие недели и месяцы".
 
Спецоперация на УкраинеВС РоссииХарьковская областьВСУ
 
 
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