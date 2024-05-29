https://1prime.ru/20240529/svo-848653234.html

"Произошло быстро". Раскрыта судьба пограничников ВСУ под Харьковом

"Произошло быстро". Раскрыта судьба пограничников ВСУ под Харьковом - 29.05.2024, ПРАЙМ

"Произошло быстро". Раскрыта судьба пограничников ВСУ под Харьковом

Украинские пограничники бежали от ударов Вооруженных сил России под Харьковом. Об этом заявил в своем блоге на YouTube подполковник ВС США в отставке Дэниел... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T18:10+0300

2024-05-29T18:10+0300

2024-05-29T18:10+0300

спецоперация на украине

вс россии

всу

харьковская область

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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Украинские пограничники бежали от ударов Вооруженных сил России под Харьковом. Об этом заявил в своем блоге на YouTube подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.По его словам, российские войска прорвали фронт на северном направлении и начали продвигаться вглубь украинской территории, и "как только русские начали наступать, украинские пограничники бежали, они просто не стали вступать в бой, а оставили позиции и немедленно отступили".Обрушение обороны Вооруженных сил Украины, как отметил Дэвис, показало, что укрепления, о возведении которых месяцами направо и налево рассказывал Владимир Зеленский, в действительности не были построены, и россияне быстро из них выбили солдат ВСУ, уточнил офицер.Как сообщали в Минобороны РФ, подразделения российской группировки войск "Север" продвинулись вглубь украинской обороны на Харьковском направлении и удары по живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка.

https://1prime.ru/20240528/svo-848620745.html

харьковская область

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вс россии, всу, харьковская область