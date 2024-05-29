https://1prime.ru/20240529/svo-848656467.html

Пушилин рассказал, какой величины будет санитарная зона

Пушилин рассказал, какой величины будет санитарная зона - 29.05.2024, ПРАЙМ

Пушилин рассказал, какой величины будет санитарная зона

Величина санитарной зоны будет определятся в зависимости от дальности действия поставляемого Украине вооружения. Об этом журналистам рассказал глава ДНР Денис... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T20:10+0300

2024-05-29T20:10+0300

2024-05-29T20:11+0300

спецоперация на украине

денис пушилин

санитарная зона

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Величина санитарной зоны будет определятся в зависимости от дальности действия поставляемого Украине вооружения. Об этом журналистам рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Отвечая на вопрос, какой, на его взгляд, должна быть величина санитарной зоны - до Киева или до Львова, он отметил, что "все зависит от дальности вооружения", которое будет поставляться и поставляется в настоящий момент государствами Запада Украине."Все пропорционально должно быть", - подчеркнул Пушилин.

https://1prime.ru/20240520/zona-848326112.html

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денис пушилин, санитарная зона