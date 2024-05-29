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Пушилин рассказал, какой величины будет санитарная зона
Пушилин рассказал, какой величины будет санитарная зона - 29.05.2024, ПРАЙМ
Пушилин рассказал, какой величины будет санитарная зона
Величина санитарной зоны будет определятся в зависимости от дальности действия поставляемого Украине вооружения. Об этом журналистам рассказал глава ДНР Денис... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T20:10+0300
2024-05-29T20:10+0300
2024-05-29T20:11+0300
спецоперация на украине
денис пушилин
санитарная зона
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Величина санитарной зоны будет определятся в зависимости от дальности действия поставляемого Украине вооружения. Об этом журналистам рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Отвечая на вопрос, какой, на его взгляд, должна быть величина санитарной зоны - до Киева или до Львова, он отметил, что "все зависит от дальности вооружения", которое будет поставляться и поставляется в настоящий момент государствами Запада Украине."Все пропорционально должно быть", - подчеркнул Пушилин.
https://1prime.ru/20240520/zona-848326112.html
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денис пушилин, санитарная зона
Спецоперация на Украине, Денис Пушилин, санитарная зона
Пушилин рассказал, какой величины будет санитарная зона
Пушилин: величина санитарной зоны зависит от дальности оружия ВСУ
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Величина санитарной зоны будет определятся в зависимости от дальности действия поставляемого Украине вооружения. Об этом журналистам рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Отвечая на вопрос, какой, на его взгляд, должна быть величина санитарной зоны - до Киева или до Львова, он отметил, что "все зависит от дальности вооружения", которое будет поставляться и поставляется в настоящий момент государствами Запада Украине.
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"Все пропорционально должно быть", - подчеркнул Пушилин.