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Пушилин рассказал, какой величины будет санитарная зона - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Пушилин рассказал, какой величины будет санитарная зона
Пушилин рассказал, какой величины будет санитарная зона - 29.05.2024, ПРАЙМ
Пушилин рассказал, какой величины будет санитарная зона
Величина санитарной зоны будет определятся в зависимости от дальности действия поставляемого Украине вооружения. Об этом журналистам рассказал глава ДНР Денис... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T20:10+0300
2024-05-29T20:11+0300
спецоперация на украине
денис пушилин
санитарная зона
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Величина санитарной зоны будет определятся в зависимости от дальности действия поставляемого Украине вооружения. Об этом журналистам рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Отвечая на вопрос, какой, на его взгляд, должна быть величина санитарной зоны - до Киева или до Львова, он отметил, что "все зависит от дальности вооружения", которое будет поставляться и поставляется в настоящий момент государствами Запада Украине."Все пропорционально должно быть", - подчеркнул Пушилин.
https://1prime.ru/20240520/zona-848326112.html
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денис пушилин, санитарная зона
Спецоперация на Украине, Денис Пушилин, санитарная зона
20:10 29.05.2024 (обновлено: 20:11 29.05.2024)
 
Пушилин рассказал, какой величины будет санитарная зона

Пушилин: величина санитарной зоны зависит от дальности оружия ВСУ

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Величина санитарной зоны будет определятся в зависимости от дальности действия поставляемого Украине вооружения. Об этом журналистам рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Отвечая на вопрос, какой, на его взгляд, должна быть величина санитарной зоны - до Киева или до Львова, он отметил, что "все зависит от дальности вооружения", которое будет поставляться и поставляется в настоящий момент государствами Запада Украине.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности для Белгорода
20 мая, 12:35
"Все пропорционально должно быть", - подчеркнул Пушилин.
 
Спецоперация на УкраинеДенис Пушилинсанитарная зона
 
 
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