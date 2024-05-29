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Катастрофа США. Украина выявила главный недостаток американского оружия - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Катастрофа США. Украина выявила главный недостаток американского оружия
Катастрофа США. Украина выявила главный недостаток американского оружия - 29.05.2024, ПРАЙМ
Катастрофа США. Украина выявила главный недостаток американского оружия
Украинский конфликт развенчал миф о превосходстве оружия США. Одержимость технологиями подвела Вашингтон. Соединенные Штаты выпускают сложное и дорогое оружие,... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T21:54+0300
2024-05-29T21:54+0300
спецоперация на украине
сша
украина
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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Украинский конфликт развенчал миф о превосходстве оружия США. Одержимость технологиями подвела Вашингтон. Соединенные Штаты выпускают сложное и дорогое оружие, с которым армия России быстро научились справляться, утверждает в статье для издания Responsible Statecraft Эндрю Коберн, редактор журнала Harper’s Magazine, автор ряда научно-популярных книг.По мнению автора, к сегодняшнему дню стало вполне очевидным, что конфликт на Украине обернулся катастрофой "для военной машины США", обнажив укоренившиеся недостатки всей американской системы."Критики уже давно отмечают, что наша (американская – прим. ред.) одержимость технологически сложным оружием неизбежно порождает ненадежные системы, чье количество к тому же ограничено предсказуемо высокой стоимостью", - говорится в публикации.Далее Коберн перечисляет различные виды американского вооружения, попутно ставя всем "диагноз".Так, беспилотники Switchblade ценой в $60 тысяч оказались бессильными против бронированных целей. А с танками Abrams M-1 (стоимость - $10 миллионов за единицу), как выяснилось, довольно легко могут расправляться беспилотники, и в результате эти танки отвели с передовой.Хваленая гаубица M777 показала себя весьма хрупким изделием, поскольку из-за постоянного износа гаубичные стволы требуют замены. А замену можно произвести только в Польше - вдали от передовой.Вместе с тем автор отмечает, что Зеленский неустанно просит поставить ему батареи Patriot для защиты Харькова, и называет это "довольно забавным". Ведь русские, по его словам, "с очевидной легкостью щелкают Patriot, прикрывающие Киев". К тому же у Patriot, как утверждает Коберн, "падает эффективность против российских баллистических ракет".Досталось и РСЗО HIMARS. Автор признает, что поначалу они действительно доставили России немало неприятностей, но "русские скоро адаптировались".Подытоживая, Коберн выносит приговор, констатируя, что практически все американское оружие, поставленное Киеву, потерпели неудачу.
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сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
21:54 29.05.2024
 
Катастрофа США. Украина выявила главный недостаток американского оружия

RS: конфликт на Украине выявил серьезные недостатки американского оружия

© Фото : Sgt. Grady Jones / 4th Inf. Div. / U.S. ArmyАмериканский танк Abrams
Американский танк Abrams - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© Фото : Sgt. Grady Jones / 4th Inf. Div. / U.S. Army
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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Украинский конфликт развенчал миф о превосходстве оружия США. Одержимость технологиями подвела Вашингтон. Соединенные Штаты выпускают сложное и дорогое оружие, с которым армия России быстро научились справляться, утверждает в статье для издания Responsible Statecraft Эндрю Коберн, редактор журнала Harper’s Magazine, автор ряда научно-популярных книг.
По мнению автора, к сегодняшнему дню стало вполне очевидным, что конфликт на Украине обернулся катастрофой "для военной машины США", обнажив укоренившиеся недостатки всей американской системы.
"Критики уже давно отмечают, что наша (американская – прим. ред.) одержимость технологически сложным оружием неизбежно порождает ненадежные системы, чье количество к тому же ограничено предсказуемо высокой стоимостью", - говорится в публикации.
Далее Коберн перечисляет различные виды американского вооружения, попутно ставя всем "диагноз".
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27 мая, 10:00
Так, беспилотники Switchblade ценой в $60 тысяч оказались бессильными против бронированных целей. А с танками Abrams M-1 (стоимость - $10 миллионов за единицу), как выяснилось, довольно легко могут расправляться беспилотники, и в результате эти танки отвели с передовой.
Хваленая гаубица M777 показала себя весьма хрупким изделием, поскольку из-за постоянного износа гаубичные стволы требуют замены. А замену можно произвести только в Польше - вдали от передовой.
Вместе с тем автор отмечает, что Зеленский неустанно просит поставить ему батареи Patriot для защиты Харькова, и называет это "довольно забавным". Ведь русские, по его словам, "с очевидной легкостью щелкают Patriot, прикрывающие Киев". К тому же у Patriot, как утверждает Коберн, "падает эффективность против российских баллистических ракет".
Досталось и РСЗО HIMARS. Автор признает, что поначалу они действительно доставили России немало неприятностей, но "русские скоро адаптировались".
Подытоживая, Коберн выносит приговор, констатируя, что практически все американское оружие, поставленное Киеву, потерпели неудачу.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНА
 
 
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