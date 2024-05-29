https://1prime.ru/20240529/svo-848657595.html

Катастрофа США. Украина выявила главный недостаток американского оружия

Катастрофа США. Украина выявила главный недостаток американского оружия - 29.05.2024, ПРАЙМ

Катастрофа США. Украина выявила главный недостаток американского оружия

Украинский конфликт развенчал миф о превосходстве оружия США. Одержимость технологиями подвела Вашингтон. Соединенные Штаты выпускают сложное и дорогое оружие,... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T21:54+0300

2024-05-29T21:54+0300

2024-05-29T21:54+0300

спецоперация на украине

сша

украина

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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Украинский конфликт развенчал миф о превосходстве оружия США. Одержимость технологиями подвела Вашингтон. Соединенные Штаты выпускают сложное и дорогое оружие, с которым армия России быстро научились справляться, утверждает в статье для издания Responsible Statecraft Эндрю Коберн, редактор журнала Harper’s Magazine, автор ряда научно-популярных книг.По мнению автора, к сегодняшнему дню стало вполне очевидным, что конфликт на Украине обернулся катастрофой "для военной машины США", обнажив укоренившиеся недостатки всей американской системы."Критики уже давно отмечают, что наша (американская – прим. ред.) одержимость технологически сложным оружием неизбежно порождает ненадежные системы, чье количество к тому же ограничено предсказуемо высокой стоимостью", - говорится в публикации.Далее Коберн перечисляет различные виды американского вооружения, попутно ставя всем "диагноз".Так, беспилотники Switchblade ценой в $60 тысяч оказались бессильными против бронированных целей. А с танками Abrams M-1 (стоимость - $10 миллионов за единицу), как выяснилось, довольно легко могут расправляться беспилотники, и в результате эти танки отвели с передовой.Хваленая гаубица M777 показала себя весьма хрупким изделием, поскольку из-за постоянного износа гаубичные стволы требуют замены. А замену можно произвести только в Польше - вдали от передовой.Вместе с тем автор отмечает, что Зеленский неустанно просит поставить ему батареи Patriot для защиты Харькова, и называет это "довольно забавным". Ведь русские, по его словам, "с очевидной легкостью щелкают Patriot, прикрывающие Киев". К тому же у Patriot, как утверждает Коберн, "падает эффективность против российских баллистических ракет".Досталось и РСЗО HIMARS. Автор признает, что поначалу они действительно доставили России немало неприятностей, но "русские скоро адаптировались".Подытоживая, Коберн выносит приговор, констатируя, что практически все американское оружие, поставленное Киеву, потерпели неудачу.

https://1prime.ru/20240527/tayvan-848533084.html

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сша, украина