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"Путин имеет право". На Западе сделали потрясающее заявление о РФ и НАТО - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Путин имеет право". На Западе сделали потрясающее заявление о РФ и НАТО
"Путин имеет право". На Западе сделали потрясающее заявление о РФ и НАТО - 29.05.2024, ПРАЙМ
"Путин имеет право". На Западе сделали потрясающее заявление о РФ и НАТО
После заявления генсека Йенса Столтенберга Российская Федерация вправе наносить удары по территории стран НАТО, в которых размещается оружие для Киева. Такое... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T23:29+0300
2024-05-29T23:29+0300
спецоперация на украине
россия
ракетные удары
нато
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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. После заявления генсека Йенса Столтенберга Российская Федерация вправе наносить удары по территории стран НАТО, в которых размещается оружие для Киева. Такое мнение в материале для IL Fatto Quotidiano высказал итальянский политолог Алессандро Орсини.Его логика проста и понятна: "Если Зеленский имеет право наносить удары по тылу на российской территории, как предлагает Столтенберг, то Путин будет иметь право наносить удары по украинскому тылу на польской территории".При этом политолог подчеркнул, что оружие, которое российские войска применяют в зоне СВО, поступает из России — а оружие, применяемое ВСУ против россиян, доставляется из соседних с Украиной государств-членов Североатлантического альянса.Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден чиновник.Комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах западным оружием вглубь России, президент РФ Владимир Путин отметил, что представители Североатлантического альянса обязаны отдавать себе отчет, с чем они играют. Российский лидер напомнил, что государства-члены НАТО в Европе — как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, ракетные удары, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ракетные удары, НАТО
23:29 29.05.2024
 
"Путин имеет право". На Западе сделали потрясающее заявление о РФ и НАТО

Политолог Орсини: Россия имеет право наносить удары по странам-членам НАТО

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. После заявления генсека Йенса Столтенберга Российская Федерация вправе наносить удары по территории стран НАТО, в которых размещается оружие для Киева. Такое мнение в материале для IL Fatto Quotidiano высказал итальянский политолог Алессандро Орсини.
Его логика проста и понятна: "Если Зеленский имеет право наносить удары по тылу на российской территории, как предлагает Столтенберг, то Путин будет иметь право наносить удары по украинскому тылу на польской территории".
При этом политолог подчеркнул, что оружие, которое российские войска применяют в зоне СВО, поступает из России — а оружие, применяемое ВСУ против россиян, доставляется из соседних с Украиной государств-членов Североатлантического альянса.
Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден чиновник.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Названы страны, которые активно развивают инфраструктуру НАТО у границ РФ
Вчера, 10:54
Комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах западным оружием вглубь России, президент РФ Владимир Путин отметил, что представители Североатлантического альянса обязаны отдавать себе отчет, с чем они играют. Российский лидер напомнил, что государства-члены НАТО в Европе — как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯракетные ударыНАТО
 
 
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