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Токио заинтересован в поставках российского СПГ, заявили в МИД
Токио заинтересован в поставках российского СПГ, заявили в МИД - 29.05.2024, ПРАЙМ
Токио заинтересован в поставках российского СПГ, заявили в МИД
Япония имеет заинтересованность в дальнейших поставках российского СПГ, рассказал агентству РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T08:34+0300
2024-05-29T08:34+0300
2024-05-29T09:14+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Япония имеет заинтересованность в дальнейших поставках российского СПГ, рассказал агентству РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Ключевым СПГ-проектом для Японии является "Арктик СПГ-2". Проект предполагает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Токио рассчитывал закупать два миллиона тонн сжиженного природного газа в год.В ноябре прошлого года американский Минфин ввел санкции против ООО "Арктик СПГ 2" - дочерней компании "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Как отмечали японские СМИ, из-за ограничений Япония будет вынуждена пересмотреть планы закупок СПГ. Кроме того, полная заморозка проекта приведет к превращению японских инвестиций в "плохие кредиты"."Очевидно, что санкции ударят по ближайшим союзникам США. Так, природный газ – одна из приоритетных тем нашего взаимодействия с Японией в текущих непростых геополитических условиях. Насколько мы понимаем, Токио заинтересован в дальнейших поставках российского "голубого топлива"", — сказал Биричевский. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 по московскому времени.
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япония, поставки спг, россия
Энергетика, ЯПОНИЯ, поставки СПГ, РОССИЯ
Токио заинтересован в поставках российского СПГ, заявили в МИД
МИД: Япония заинтересована в дальнейших поставках СПГ из России
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Япония имеет заинтересованность в дальнейших поставках российского СПГ, рассказал агентству РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Ключевым СПГ-проектом для Японии является "Арктик СПГ-2". Проект предполагает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Токио рассчитывал закупать два миллиона тонн сжиженного природного газа в год.
В ноябре прошлого года американский Минфин ввел санкции против ООО "Арктик СПГ 2" - дочерней компании "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Как отмечали японские СМИ, из-за ограничений Япония будет вынуждена пересмотреть планы закупок СПГ. Кроме того, полная заморозка проекта приведет к превращению японских инвестиций в "плохие кредиты".
"Очевидно, что санкции ударят по ближайшим союзникам США. Так, природный газ – одна из приоритетных тем нашего взаимодействия с Японией в текущих непростых геополитических условиях. Насколько мы понимаем, Токио заинтересован в дальнейших поставках российского "голубого топлива"", — сказал Биричевский.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 9:00 по московскому времени.
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