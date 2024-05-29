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Киев использовал западное оружие для ударов по Кубани, сообщили СМИ

Киев использовал западное оружие для ударов по Кубани, сообщили СМИ - 29.05.2024, ПРАЙМ

Киев использовал западное оружие для ударов по Кубани, сообщили СМИ

Киев несколько раз применил поставляемое Западом оружие для ударов по Краснодарскому краю. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на западные... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T08:27+0300

2024-05-29T08:27+0300

2024-05-29T08:28+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Киев несколько раз применил поставляемое Западом оружие для ударов по Краснодарскому краю. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на западные источники. В мае Минобороны РФ сообщало о неоднократных попытках атак ВСУ по территории Кубани, в том числе БПЛА самолетного типа.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Украины по "легитимным целям" на российской территории. "Западное оружие уже несколько раз применялось (Киевом - ред.) против территории России, в последний раз - против... города Краснодар", — рассказали агентству несколько западных источников. При этом оно не привело данные, по каким объектам были наносились удары. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сво, украина, ракетные удары