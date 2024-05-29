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Варшава не будет ограничивать ВСУ в использовании оружия против России
Варшава не будет ограничивать ВСУ в использовании оружия против России - 29.05.2024, ПРАЙМ
Варшава не будет ограничивать ВСУ в использовании оружия против России
Варшава не ограничивает Вооруженные силы Украины в использовании польского оружия, в том числе и против России. Об этом в эфире радиостанции Zet замглавы... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T10:21+0300
2024-05-29T10:21+0300
2024-05-29T10:21+0300
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ВАРШАВА, 29 мая - ПРАЙМ. Варшава не ограничивает Вооруженные силы Украины в использовании польского оружия, в том числе и против России. Об этом в эфире радиостанции Zet замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик."На польское оружие, которое мы передаем Украине, ограничений нет. Украинцы могут воевать так, как хотят", - сказал он. "Я считаю, что западные страны тоже должны отменить такие ограничения", — заявил он.По словам замминистра, Польша уже передала Украине 44 пакета военной помощи, еще один готовится к отправке. Суммарный объем помощи с польской стороны составляет около 15-20 миллиардов злотых (3,75-4 миллиарда долларов).Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право атаковать военные цели на территории России.
https://1prime.ru/20240528/peskov-848600684.html
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польша, россия, украина, удар
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, РОССИЯ, УКРАИНА, удар
Варшава не будет ограничивать ВСУ в использовании оружия против России
Томчик: Киев не ограничен в применении польского оружия, в том числе против РФ
ВАРШАВА, 29 мая - ПРАЙМ. Варшава не ограничивает Вооруженные силы Украины в использовании польского оружия, в том числе и против России. Об этом в эфире радиостанции Zet замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик.
"На польское оружие, которое мы передаем Украине, ограничений нет. Украинцы могут воевать так, как хотят", - сказал он. "Я считаю, что западные страны тоже должны отменить такие ограничения", — заявил он.
По словам замминистра, Польша уже передала Украине 44 пакета военной помощи, еще один готовится к отправке. Суммарный объем помощи с польской стороны составляет около 15-20 миллиардов злотых (3,75-4 миллиарда долларов).
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право атаковать военные цели на территории России.
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